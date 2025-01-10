金控去年純益創新高 富邦賺一股本、國泰獲利千億

上市金控2024年獲利創新高，超越2021年紀錄，至昨（9）日已公布獲利的13家金控，合計去年稅後純益達5,259億元，較前年大增逾七成。

金控雙雄富邦金（2881）、國泰金2024年全年均大賺逾千億元，年成長超越一倍，其中，富邦金獲利1,511.6億元創新高，每股稅後純益（EPS）10.8元蟬聯獲利王，國泰金去年賺1,111.9億元，EPS達7.28元，創歷史次高。

上市金控2024年全年獲利

另外，14家上市金控去年有多達12家金控累計全年獲利突破200億元，也創下新紀錄，凸顯未來大型金控年獲利200億元以上將是市場的基本期待。

至昨日止，上市金控只剩下中信金尚未公布2024年全年獲利，但若加上中信金前11月累計獲利，則目前14家金控累計2024年稅後純益合計已有5,942億元，已刷新2021年的最高點5,806億元，篤定創下歷史新高。而中信金去年12月單月獲利是否達到之前月均50至60億元的水準，將決定整體金控去年獲利是否飛越6,000億元大關。

富邦金2024年12月自結合併稅後純益105.1億元，月增1.4%，累計2024年全年合併稅後純益達1,511.6億元，年增1.2倍，EPS 10.8元，這是富邦金首度稅後賺破1,500億元大關，子公司人壽、銀行、證券2024全年獲利也都同創歷史新高。

國泰金2024年12月稅後淨損19.1億元，是13家金控中唯一單月虧損，但累計全年稅後純益仍破千億、達1,111.9億元，年增1.16倍創歷史次高，EPS達7.28元。子公司銀行、產險、證券及投信2024年獲利都創歷史新高，國泰人壽全年稅後純益671.8億元，年成長超過三倍，與金控同創歷史次高。

國泰金12月單月出現虧損，主因國壽12月稅後淨損36.1億元，國壽指出，12月虧損主因韓元受政治事件一次性因素影響重貶5.4%，星元也貶1.5%，Proxy hedge（替代避險）有較大負值，避險成本較高。國泰世華銀全年稅後純益383.4億元，年成長逾三成。

凱基金控自結去年12月稅後純益5.02億元，2024全年稅後純益達335.46億元，為歷年次高，年成長率77%，EPS 1.97元。凱基金表示，12月獲利較前月驟減七成，主因旗下凱基人壽12月投資操作相對保守，單月稅後淨損2.32億元，全年累計稅後純益221.55億元，年成長1.18倍。凱基證券全年受惠資本市場交投熱絡，獲利101.23億元，年成長38%。

合庫金去年12月自結稅後純益8.4億元、月減34%，主因旗下票券及證券調整債券部位致單月轉虧，合庫金2024全年稅後純益197.4億元、年成長10.4%，EPS為1.26元，獲利主體合庫銀行全年獲利年增16.2%。

新光金12月稅後純益11.1億元，虧轉盈，全年累計稅後純益206億元，寫次高，EPS為1.26元。子公司新光人壽12月稅後純益2.9億元，由虧轉盈，全年稅後純益103.8億元，EPS 1.31元，新光銀全年稅後純益72.2億元創新高。（記者夏淑賢、楊筱筠、戴玉翔、林勁傑）