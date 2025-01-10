長榮、陽明、萬海上月營收靚

貨櫃三雄長榮（2603）、陽明及萬海昨（9）日公布2024年12月及全年營收再度寫下佳績。

受惠貨櫃需求價量齊揚，長榮、萬海12月營收寫下年、月雙增好成績；長榮、陽明及萬海全年營收年增幅度表現亮麗，分別為67.5%、58.3%及61.5%。

長榮去年12月合併營收381.37億元，年增61.4% 。累計全年度合併營收為4,635.1億元，年增率67.5%。

陽明去年12月單月營收為172.4億元，年增62%；全年營收為2,229.5億元，年增58.3%。12月歐美各長線運價漲跌互見，整體營收與上月相比差異不大。

萬海去年12月合併營收143.8億元，月增7.1%，年增72.2%；全年營收1,618.6億元，年增61.5%。受市場運價持續回升，近洋區域貨量因農曆假期前出貨暢旺，使12月營收較上月增加。

展望2025年第1季，萬海表示，航運業仍受供應鏈不順的困擾，因船舶大型化趨勢造成港口壅塞，船舶周轉率嚴重下滑，顯示塞港狀況仍嚴重，對市場運價產生支撐。