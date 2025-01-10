快訊

新北7.9度 強烈冷氣團壟罩到下周一晨全台酷寒 高山可望迎雪

今年健保總額9286億元新高 民團憂保費調漲

長榮、陽明、萬海上月營收靚

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

貨櫃三雄長榮（2603）、陽明及萬海昨（9）日公布2024年12月及全年營收再度寫下佳績。

受惠貨櫃需求價量齊揚，長榮、萬海12月營收寫下年、月雙增好成績；長榮、陽明及萬海全年營收年增幅度表現亮麗，分別為67.5%、58.3%及61.5%。

長榮去年12月合併營收381.37億元，年增61.4% 。累計全年度合併營收為4,635.1億元，年增率67.5%。

陽明去年12月單月營收為172.4億元，年增62%；全年營收為2,229.5億元，年增58.3%。12月歐美各長線運價漲跌互見，整體營收與上月相比差異不大。

萬海去年12月合併營收143.8億元，月增7.1%，年增72.2%；全年營收1,618.6億元，年增61.5%。受市場運價持續回升，近洋區域貨量因農曆假期前出貨暢旺，使12月營收較上月增加。

展望2025年第1季，萬海表示，航運業仍受供應鏈不順的困擾，因船舶大型化趨勢造成港口壅塞，船舶周轉率嚴重下滑，顯示塞港狀況仍嚴重，對市場運價產生支撐。

營收 萬海

延伸閱讀

美東港口不用罷工了！貨櫃三雄應聲重挫 長榮大跌逾5%

搭長榮錯過去程…回程遭取消！內行揭「一本票規定」：廉航也一樣

長榮航機系統異常 數百旅客滯留札幌「YT共同創辦人也受害」

長榮、萬海 押長天期

相關新聞

美東罷工警報解除 運價看跌 牽動貨櫃三雄元月營運

美東碼頭罷工警報解除，美國國際碼頭工人協會（ILA）和資方美國海事聯盟（USMX）歷經一番談判後，8日宣布達成為期六年的...

長榮、陽明、萬海上月營收靚

貨櫃三雄長榮、陽明及萬海昨（9）日公布2024年12月及全年營收再度寫下佳績。

泓德2024年營收年增73% 深耕光電業務

泓德能源（6873）昨（9）日公告去年12月營收18.96億元，為歷史次高，月增48.2%，年增12.6%；2024年營...

正隆去年12月合併營收年增20% 建案進補

正隆（1904）昨（9）日公告去年12月合併營收為45.37億元，年增20.7%，創三個月以來新高，去年累計合併營收為4...

裕隆去年12月合併營收年減5% 有望迎轉機

裕隆（2201）昨（9）日公告去年12月合併營收77.75億元，年減5.9%，全年合併營收858.18億元，則較前一年成...

豐興去年12月合併營收年增7% 本季看淡

豐興（2015）昨（9）日公告，去年12月合併營收33.3億元、年增7%；自結12月稅前盈餘3.6億元、年增24%，去年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。