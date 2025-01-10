美東罷工警報解除 運價看跌 牽動貨櫃三雄元月營運

美東碼頭罷工警報解除，美國國際碼頭工人協會（ILA）和資方美國海事聯盟（USMX）歷經一番談判後，8日宣布達成為期六年的暫時協議，避免再發生碼頭大罷工危機。業內指出，美東碼頭勞資緊張解除後，北美運價恐將走跌，牽動貨櫃海運業者元月營運。

美東碼頭勞資協商有正面消息，業界指出，這對美東碼頭工人、北美貿易都是好事一樁，但此事將牽動未來幾周遠東到北美線貨櫃輪運價表現。因此貨櫃三雄昨（9）日股價重挫，下探近兩個月以來低點，長榮（2603）跌逾7%最弱勢，收212元、下跌17元；陽明收72.6元、下滑6.4%；萬海守住80元，下滑4.7%。航運指數昨跌幅達4.54%，為各類指數跌幅之冠，收196.8點，下跌9.36點。

美東碼頭工人罷工暫落幕

國內貨櫃輪業者認為，根據統計數字，全球主要港口船舶積壓非常嚴重，塞港問題持續，影響船舶調度，無需過度解讀美東不罷工影響，中東地緣政治還有美國候任總統川普的關稅政策，才是影響市場變化的重要關鍵。

陽明表示，有關美東碼頭勞資完成協議，保障了勞方目前的就業機會，並建立執行新技術的框架，可望創造更多就業機會，同時實現港口現代化。

萬海表示，船舶大型化，船舶作業時間拉長，間接造成港口擁擠，導致全球航班延遲或空班，船舶周轉率下滑，供應鏈不順的問題仍舊嚴重。

根據Linerlytica最新周報，歐洲港口壅塞情況繼續惡化，泊位和堆場利用率非常高，使主要港口的船舶積壓嚴重。

國內其他航運業者分析，美東港口工人罷工落幕，紅海問題造成貨櫃輪長期供需吃緊，2025年新船交船開始下降，市場船舶供需備受考驗，市場供、需仍吃緊。

去年10月，美東碼頭勞資雙方糾紛，導致當地碼頭工人大罷工三天，包括紐約-紐澤西港和喬治亞州薩凡納港在內的重要美國港口只能關閉，時值年底購物旺季前零售商備貨的重要時期，港口關閉一度對經濟造成影響。

當時罷工不久後，ILA宣布敲定臨時勞資協議，碼頭工人未來六年加薪62%，但港口自動化歧見未解，因此繼續協商至今年1月15日，以取得共識。