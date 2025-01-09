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裕隆去年12月合併營收年減5% 有望迎轉機

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

裕隆（2201）昨（9）日公告去年12月合併營收77.75億元，年減5.9%，全年合併營收858.18億元，則較前一年成長4.4%。

裕隆集團2024年受到多項變數影響，裕隆城營業規模優於預期，轉投資納智捷的電動車銷售也為裕隆挹注可觀營收。不過裕隆的合併營收中，中華車旗下的MG受到國產車自製率影響，下半年營收受到影響。隨著MG逐漸恢復正常，今年這項不利因素將可以逐步排除。

裕隆集團由於轉投資公司相當多，營收表現受到許多因素影響，除了納智捷與裕日車的新車銷售以及代工生產業務是主要來源，轉投資事業中，裕融企業、中華車等等都影響裕隆公司的合併營收。不過去年下半年MG的生產受到嚴重影響，對裕隆公司造成不利影響，裕日車也受到新車款減少，影響新車銷售。

新車銷售 營收 裕隆集團

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