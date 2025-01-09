鄉林兩岸推案 動起來

鄉林兩岸推案計畫，動起來。鄉林集團（5531）董事長賴正鎰昨（9）日宣布，十年磨一劍的中國大陸投資案「成都涵碧天下」水到渠成，R4及R6地塊的住宅將在今年第1季、第4季陸續銷售，兩案合計總銷逾200億元，國內方面，將推出北投合建案與萬華都更案，整體而言，鄉林已經做好未來五年推案儲備土地量，動能無虞。

今年推案部分，賴正鎰指出，今年第1季將推出北投合建案，該案基地面積350坪，可分回總銷約10億元，第4季將推出的萬華都更案，該案布局20年，最近已經開始拆屋，A+B兩塊基地約2,180坪，位於萬大捷運線迦納站附近，可分回總銷約65億元。

大陸事業上，賴正鎰指出，「成都涵碧天下」R6+R4住宅項目可售樓板面積共為73.6萬平方公尺，地下室停車場有31.4萬平方公尺，總計為105萬平方公尺。