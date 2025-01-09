快訊

新北7.9度 強烈冷氣團壟罩到下周一晨全台酷寒 高山可望迎雪

今年健保總額9286億元新高 民團憂保費調漲

鄉林兩岸推案 動起來

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

鄉林兩岸推案計畫，動起來。鄉林集團（5531）董事長賴正鎰昨（9）日宣布，十年磨一劍的中國大陸投資案「成都涵碧天下」水到渠成，R4及R6地塊的住宅將在今年第1季、第4季陸續銷售，兩案合計總銷逾200億元，國內方面，將推出北投合建案與萬華都更案，整體而言，鄉林已經做好未來五年推案儲備土地量，動能無虞。

今年推案部分，賴正鎰指出，今年第1季將推出北投合建案，該案基地面積350坪，可分回總銷約10億元，第4季將推出的萬華都更案，該案布局20年，最近已經開始拆屋，A+B兩塊基地約2,180坪，位於萬大捷運線迦納站附近，可分回總銷約65億元。

大陸事業上，賴正鎰指出，「成都涵碧天下」R6+R4住宅項目可售樓板面積共為73.6萬平方公尺，地下室停車場有31.4萬平方公尺，總計為105萬平方公尺。

賴正鎰 鄉林

延伸閱讀

亞昕營收／12月衝60億元、年增逾8倍 單月及去年全年皆創新高

「彩色浪花海」來襲！2025三層崎花海 絢麗浪漫登場

2025北投三層崎花海 1/17絢麗登場

北市增1例麻疹境外移入 曾至北投、搭乘捷運紅線

相關新聞

金控去年純益創新高 富邦賺一股本、國泰獲利千億

上市金控2024年獲利創新高，超越2021年紀錄，至昨（9）日已公布獲利的13家金控，合計去年稅後純益達5,259億元，...

美東罷工警報解除 運價看跌 牽動貨櫃三雄元月營運

美東碼頭罷工警報解除，美國國際碼頭工人協會（ILA）和資方美國海事聯盟（USMX）歷經一番談判後，8日宣布達成為期六年的...

長榮、陽明、萬海上月營收靚

貨櫃三雄長榮、陽明及萬海昨（9）日公布2024年12月及全年營收再度寫下佳績。

泓德2024年營收年增73% 深耕光電業務

泓德能源（6873）昨（9）日公告去年12月營收18.96億元，為歷史次高，月增48.2%，年增12.6%；2024年營...

正隆去年12月合併營收年增20% 建案進補

正隆（1904）昨（9）日公告去年12月合併營收為45.37億元，年增20.7%，創三個月以來新高，去年累計合併營收為4...

裕隆去年12月合併營收年減5% 有望迎轉機

裕隆（2201）昨（9）日公告去年12月合併營收77.75億元，年減5.9%，全年合併營收858.18億元，則較前一年成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。