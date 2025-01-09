豐興去年12月合併營收年增7% 本季看淡
豐興（2015）昨（9）日公告，去年12月合併營收33.3億元、年增7%；自結12月稅前盈餘3.6億元、年增24%，去年全年稅前盈餘30億元，與2023年同期的29億元相比，年增3.5%。
法人分析指出，豐興2025年第一次開盤，廢鋼、鋼筋與型鋼新價全面持平，建築用鋼族群東鋼、豐興、海光、威致第1季進到盤整，靜待景氣回溫。
上市鋼廠主管說，建築業不景氣，鋼筋進到低潮期，市場需求不振，從豐興廢鋼、鋼筋與型鋼新價全面平盤，以及南部鋼筋持續降價求售的現象觀察，市場情緒偏向保守。
目前建築用鋼市場空頭氣焰高漲，傳出南部大盤商不斷要求更低交易價，勇於殺價誘使上游出售，甚至經常殺到超低價，但多數鋼廠不為所動，雙方較勁比底氣。
主因在於新台幣兌美元匯率持續貶值，已經接近1美元兌換新台幣33元，導致對國外採購廢鋼原料以及鋼胚半成品的價格居高不下，成本降不下來，即便國內鋼筋市場氣氛仍偏空頭，但鋼廠顯然沒有降價空間，必需堅持價格硬撐。
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