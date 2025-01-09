快訊

新北7.9度 強烈冷氣團壟罩到下周一晨全台酷寒 高山可望迎雪

今年健保總額9286億元新高 民團憂保費調漲

豐興去年12月合併營收年增7% 本季看淡

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

豐興（2015）昨（9）日公告，去年12月合併營收33.3億元、年增7%；自結12月稅前盈餘3.6億元、年增24%，去年全年稅前盈餘30億元，與2023年同期的29億元相比，年增3.5%。

法人分析指出，豐興2025年第一次開盤，廢鋼、鋼筋與型鋼新價全面持平，建築用鋼族群東鋼、豐興、海光、威致第1季進到盤整，靜待景氣回溫。

上市鋼廠主管說，建築業不景氣，鋼筋進到低潮期，市場需求不振，從豐興廢鋼、鋼筋與型鋼新價全面平盤，以及南部鋼筋持續降價求售的現象觀察，市場情緒偏向保守。

目前建築用鋼市場空頭氣焰高漲，傳出南部大盤商不斷要求更低交易價，勇於殺價誘使上游出售，甚至經常殺到超低價，但多數鋼廠不為所動，雙方較勁比底氣。

主因在於新台幣兌美元匯率持續貶值，已經接近1美元兌換新台幣33元，導致對國外採購廢鋼原料以及鋼胚半成品的價格居高不下，成本降不下來，即便國內鋼筋市場氣氛仍偏空頭，但鋼廠顯然沒有降價空間，必需堅持價格硬撐。

新台幣 景氣 豐興

延伸閱讀

海光營收／12月10.8億元、年增26% 中長期轉樂觀

豐興新盤價 全面持平

下游買氣持續觀望 豐興鋼筋廢鋼連2週開平盤

記憶體族群 大摩看淡

相關新聞

金控去年純益創新高 富邦賺一股本、國泰獲利千億

上市金控2024年獲利創新高，超越2021年紀錄，至昨（9）日已公布獲利的13家金控，合計去年稅後純益達5,259億元，...

美東罷工警報解除 運價看跌 牽動貨櫃三雄元月營運

美東碼頭罷工警報解除，美國國際碼頭工人協會（ILA）和資方美國海事聯盟（USMX）歷經一番談判後，8日宣布達成為期六年的...

長榮、陽明、萬海上月營收靚

貨櫃三雄長榮、陽明及萬海昨（9）日公布2024年12月及全年營收再度寫下佳績。

泓德2024年營收年增73% 深耕光電業務

泓德能源（6873）昨（9）日公告去年12月營收18.96億元，為歷史次高，月增48.2%，年增12.6%；2024年營...

正隆去年12月合併營收年增20% 建案進補

正隆（1904）昨（9）日公告去年12月合併營收為45.37億元，年增20.7%，創三個月以來新高，去年累計合併營收為4...

裕隆去年12月合併營收年減5% 有望迎轉機

裕隆（2201）昨（9）日公告去年12月合併營收77.75億元，年減5.9%，全年合併營收858.18億元，則較前一年成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。