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精誠營收／去年全年389億元 連8年創新高

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

精誠資訊（6214）9日公布，去年12月合併營收36.87億元，年減18.4%；1到12月累計合併營收389.58億元，年增10.7%，全年與第四季營收雙創新高。

精誠表示，伴隨數位轉型需求強勁，去年12月受惠雲端資安、AI及電商等商機提升，推升在金融、系統整合、零售等三大事業領域的業績成長，同時也以著重提升服務收入為目標，在軟體、資安、雲端、數據等面向增加服務收入的比重。去年12月營收較前年同期減少的主因，為大型專案提前於前一月驗收認列，就全年數據來看，營收仍維持成長曲線，連續8年創新高。

展望2025年，精誠指出，將積極運用AI技術與數據整合能力，以新型態服務為主軸，提供從客製化解決方案到跨產業的創新應用，創造多元的商業價值及提升訂價能力，以進一步優化毛利率。同時也將持續關注ESG、資安、雲端等重要議題，結合碳盤查管理平台、MOC資安維運監控中心等自有產品，攜手企業邁向淨零碳排，並應對生成式AI所帶來的全新資安挑戰，從威脅預測到即時應變，全面提升企業在數位轉型過程中的資安韌性，確保穩健的營運環境。

營收 資安 雲端

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