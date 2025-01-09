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今年健保總額9286億元新高 民團憂保費調漲

正隆去年12月合併營收年增20% 建案進補

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

正隆（1904）昨（9）日公告去年12月合併營收為45.37億元，年增20.7%，創三個月以來新高，去年累計合併營收為451.8億元，年增7.1%。

正隆表示，12月營收較上個月成長約8億元，主要因為杭州南路上的建案「正隆官邸」挹注主要的成長動能，入帳約7.2億元的營收。

此外，去年12月也受年節拉貨影響，以致需求量增加，其中以越南成長幅度最顯著，營業額成長21%，台灣方面也有8％的成長，中國大陸的方面因產能投入不多，只略有增長。

紙價方面，正隆表示目前價格與先前大約持平，因川普上任後的不確定因素高，大家都還在觀望，售價沒辦法往上調。但正隆也表示，因目前供給量大，目前成本壓力不若以往那麼大。

正隆於去年底公告重大投資案，預計投資24.98億元，於新北市板橋區海山段（民生路）興建地上18樓、地下四樓的都更大樓供自用，資金來源為自有資金及銀行借款，預計今年6月動工，2030年完工。

正隆 營收

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