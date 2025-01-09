陽明營收／12月172億元 月減1.31%、年增62.02%

陽明海運（2609）2024年12月單月營收為172.48億元，較11月營收減少2.3億元，減幅為1.31%，較去年同期增幅為62.02%。全年營收為2,229.5億元，較去年同期營收1,407.68億元，增加新台幣821.82億元，增幅為58.38%。

航運市場方面，根據Alphaliner統計，扣除塢修船舶數量，截至2024年12月30日全球僅0.6%（約17.4萬TEUS）貨櫃船屬於純閒置狀態，代表貨櫃船隊已被充分使用。隨著農曆春節臨近、川普政府加徵關稅不確定性，短期需求仍保持穩健。

有關美東碼頭罷工議題，經勞資雙方積極協商後，已於1月8日聯合聲明中宣布達成新的ILA-USMX主合約臨時協議並避免1月15日的罷工風險；該協議保障了勞方目前的就業機會，並透過建立執行新技術的框架可望創造更多就業機會，同時實現港口現代化。