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麗清營收／2024年寫史上新高 新訂單加持2025年更好

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

麗清（3346）12月及第4季的營收都是歷年史上次高記錄，全年營收還刷新歷年新高之亮眼成績。 隨著在電動車布局擴大下，2025年接單傳佳音，拿到特斯拉旗下熱銷Model Y車款獨家車燈供應訂單，隨著2025年推出改款，立即會推升公司的營收、獲利向上攀升。

汽車零組件供應商麗清2024年12月營收達9.15億元，月增6.09％，並改寫歷年單月營收次高佳績。累計 2024 年第4季營收達25.80億元，季增5.20％，創歷年單季營收次高。累計2024年全年營收達93.38億元，年增10.21％，刷新歷年新高之亮眼成績。

麗清表示，2024年全年LED車燈模組、頭燈控制器營收比重分別為69％、31％，其中，受惠華域視覺、海拉、廣州小糸等客戶對於訂單拉貨保持暢旺，帶動旗下LED車燈模組事業良好銷售表現，另一方面，頭燈控制器業務受惠美國知名車廠客戶訂單需求成長態勢，且麗清持續提高觀音廠頭燈控 制器產能與優化生產效率有成。

展望2025年接單更是比2024年還旺，不受中國大陸經濟下滑影響，銷售量再衝高，隨著全球對環保與可持續發展需求的增加，越來越多國家制定了減排目標，並對電動車購買和生產提供優惠政策，帶動電動車市場迅速發展，近日小米公布旗下小米SU7車款2024年全年交付量已超過13萬輛，僅花9個月提前達陣年度目標，隨著全球車市結構朝向電氣化趨勢發展明確，全新商機跟著浮現，這款車的車燈也是由麗清供應，隨著銷售量報喜業績也跟著上揚。

獨家供應的特斯拉MODEL Y之頭燈模組、小米汽車SU7供應頭燈及尾燈控制器，其餘知名品牌車款之車燈模組包含了比亞迪宋Plus、上汽MG4、別克GL8、蔚來樂道、吉利領克SUV、BMW X1 X5 3系列、BENZ C系列、吉利奔馳SMART、RANGE ROVER SPORT(攬勝運動)等車款，均由麗清供應，其中特斯拉新款MODEL Y預計2025第一季上市後即會造成熱銷，年銷售量上看60萬輛，麗清為其獨家供應商，成長可期。

營收 麗清

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