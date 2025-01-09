柏文營收／12月4.56億元、年增19.6% 單月、去年全年同創新高

本土最大健身中心業者柏文（8462）9日公告12月營收4.56億元，年增19.6%，創單月新高；累計去年全年營收51.23億元，亦創新高，年增19.2%。該公司指出，今年將再新增8至9處「健身工廠」據點，營運上攻可期。

柏文表示，上月大陸冷氣團來襲，全台氣溫明顯偏低，「健身工廠」無畏聖誕節、跨年及寒冷氣候可能影響會員來場館執行教練課程意願，單月營收表現亮眼。

顯見會員已養成運動習慣，不會因為跨年等活動或氣候因素影響其規律健身；事實上，12月份的「健身工廠」會員人數續創歷史新高，是自2022年5月以來第31個月連續增長。

而台灣付費健身運動市場在全民運動習慣養成、健身風氣熱絡下，正持穩成長，去年前三季台灣健身中心銷售額已達121億元，較去年同期成長8.2%，「健身運動」將逐漸成為台灣消費者的剛性需求。

目前台灣付費健身運動人口滲透率約4.3%，與其他亞太國家、地區如南韓、新加坡、香港的付費健身運動人口滲透率均達6%以上相較，仍有相當大的增長空間。

看好市場前景，柏文今年將維持展店策略。預計新增8至9處「健身工廠」據點，北中南均有新場館規劃，並且每一個季度都會有新據點開幕，截至今年底將一舉突破80家。