快訊

夫妻檔行員淪詐團內鬼 這家銀行恐吃千萬元大罰單

獨自巡艙的美麗空姐…為何乘客沒人理她？同事曝驚人真相

饗饗疑食物中毒案再擴大 2日累計逾千人用餐「就醫增至53人」

萬海營收／12月143億元 月增7.19%、年增72.21%

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

萬海（2615）９日2024年12月合併營收為新台幣143.89億元，月增7.19%，年增72.21%；累計全年營收1,618.66億元，年增61.51%。受市場運價持續回升，近洋區域貨量因農曆假期前出貨暢旺，致使12月份營收較上月增加。

展望2025年第1季，萬海表示，航運業仍受供應鏈不順的困擾，因船舶大型化趨勢造成港口壅塞，船舶周轉率嚴重下滑，依據最新的全球港口周報，各港口錨地等待進港船舶運力達265萬TEUs，約佔全球船隊運力 8.5%，顯示塞港狀況仍很嚴重，對市場運價產生支撐效果。

此外，美國關稅政策的不確定性及中東地緣政治緊張等因素持續造成嚴峻的挑戰，公司將保持營運彈性，並實時檢視航線配置及市場變化，來優化萬海經營成果。

營收 萬海

延伸閱讀

美東港口不用罷工了！貨櫃三雄應聲重挫 長榮大跌逾5%

川普關稅政策 經長：ICT、汽車業影響較大

錢凱港正式運營 美國墨西哥太平洋航運地位受挑戰

長榮、萬海 押長天期

相關新聞

元大金（2885）2024年EPS提高33％！ 專家：ETF行銷成功刮起一陣旋風

元大金（2885）今天公佈去年自結EPS，從12月累計減去11月累計EPS計算，12月單月EPS落在0.14元，2024整年度則是2.77元，比起2023年度的2.09元而言，提高約33％。

宏碁營收／去年年增15% 連續8年創新高

宏碁（2353）集團旗下數位雲端服務商宏碁資訊（6811）2024年12月營收近9.5億元，累計2024年全年度營收接近...

奇鋐12月營收低於市場預期 但法人持續看好今年成長性

奇鋐（3017）去年12月營收66.3億元，月減7.8%、年增18%，表現略低於市場預期。展望2024年，法人機構表示，...

上銀2024年營收微減 法人估全年 EPS 近6元

上銀（2049）去年12月營收20.6億元，月減3.6%，去年第4季營收則是季增0.7%，其中，並以半導體、航太等大型設...

國產營收／12月20.57億元、年增7.25% 本業2024年全年創新高

國產（2504）9日公布2024年12月集團合併營收20.57億元，創下史上前五高紀錄，年增7.25%；累計2024年全...

六家金控2024年獲利創高 元大EPS 2.77元

七家上市金控2024年全年獲利出爐，七家金控去年全年全部賺逾200億元大關，並有六家金控稅後純益創歷史新高，其中，元大金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。