萬海營收／12月143億元 月增7.19%、年增72.21%

萬海（2615）９日2024年12月合併營收為新台幣143.89億元，月增7.19%，年增72.21%；累計全年營收1,618.66億元，年增61.51%。受市場運價持續回升，近洋區域貨量因農曆假期前出貨暢旺，致使12月份營收較上月增加。

展望2025年第1季，萬海表示，航運業仍受供應鏈不順的困擾，因船舶大型化趨勢造成港口壅塞，船舶周轉率嚴重下滑，依據最新的全球港口周報，各港口錨地等待進港船舶運力達265萬TEUs，約佔全球船隊運力 8.5%，顯示塞港狀況仍很嚴重，對市場運價產生支撐效果。

此外，美國關稅政策的不確定性及中東地緣政治緊張等因素持續造成嚴峻的挑戰，公司將保持營運彈性，並實時檢視航線配置及市場變化，來優化萬海經營成果。