泓德能源營收／去年全年101億元、年增73.1% 創歷史新高

太陽能系統整合商泓德能源（6873）9日公告去年12月營收18.96億元，月增48.2%、年增12.6%，單月營收創歷史次高；累計去年度營收衝破百億元大關，來到101.25億元，年增73.1%，同創歷史新高，業績亮眼。

泓德能源指出，12月營收激增主因來自台南地區漁電共生案件貢獻約9,000萬元，以及嘉義地區漁電共生案件依進度投入材料及工程等挹注營收約16.6億元，花蓮地區儲能工程進入施工末期帶來約3,000萬元及屏東地區儲能工程案件依進度投入材料及工程亦貢獻約9,000萬元。

展望未來，泓德能源認為，隨著綠能需求持續攀升及台灣政府積極推動淨零轉型，光電案場開發預計逐步復甦，公司未來將穩固深耕台灣能源業務，並加速拓展國際版圖，專注於日本、澳洲與菲律賓的再生能源市場。

針對海外布局方面，泓德能源繼去年11月取得澳洲能源公司ZEN Energy的9.7%股權後，近期再度與ZEN Energy集團合作，並成立綠能投資暨資產管理平台「ZEBRE」，目標投資容量共1.4GW，並通過該平台收購南澳大型光電及儲能案場Solar River的相關資產，該平台目標開發光電400MW、儲能1GW，預計將為澳洲現有3GW儲能量體貢獻至少33%的增長。

根據澳洲能源市場調度中心（AEMO）的最新預測，澳洲到2030年將需要至少22GW的儲能容量，代表在未來六年內儲能容量需增加超過700%，而AEMO最新的2024年整合系統規畫（ISP）指出，儲能量體需從目前的3GW增加至2050年的49GW，顯示商機正在擴大。

展望2025年，泓德能源將持續深耕澳洲、日本與菲律賓等國際電力市場；其中，在澳洲的目標開發光電為0.6GW、儲能1.5GW；日本目標開發光電0.4GW、儲能2.6GW；在菲律賓則規劃開發共1GW的光電容量。