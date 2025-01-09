廣華營收／12月5.03億元、月增10.9% 自主品牌車廠拉貨增

廣華-KY（1338）2024年12月合併營收為新台幣5.03億元，年減8.2%，但較上月營收成長10.9％，繳出連續2個月單月營收月增率正成長；2024年第4季合併營收為新台幣13.97億元，較第3季營收成長20.04％；累計2024年全年合併營收為新台幣50.82億元，較112年全年營收減少11.8％。

廣華表示，受惠於包括賽力斯、長城、比亞迪等自主品牌熱銷車款的出貨品項進一步增加，且整體拉貨力道也逐步加大，係貢獻廣華繳出連續2個月單月營收月增率正成長的關鍵因素，除了奠定廣華營收表現穩健放大，廣華亦因優化產品組合、調整客戶結構、有效成本費用控管及匯率兌換所貢獻之利益等，2024年度虧損狀況可望較112年顯著改善，並逐步實現轉虧為盈。

觀察自主品牌車廠的新車銷量在中國大陸市場持續大幅成長，2024年前11月自主品牌的新車銷量累計份額占比60％，較前一年同期增加8.5個百分點，包括比亞迪、吉利汽車、奇瑞汽車、上汽通用五菱汽車等中國大陸自主品牌份額提升明顯，可見對於相關供應鏈帶來有利的業務成長空間。目前廣華在中國大陸自主品牌車廠市場的布局，已成功打入比亞迪、智己（為上汽集團和阿里巴巴合資成立）、賽力斯及長城等車廠的Tier1一階供應鏈，不僅成功由Tier2二階供應商轉型，隨著近兩年來接單量穩定成長，各項產品開發週期陸續達到量產拉貨階段，114年營收成長動能充足可期。

廣華2024年除了前段提到的進一步深化與中國大陸各大自主品牌車廠的緊密合作，持續朝向更多具規模自主品牌；更大的市場能見度以及更多新車款訂單受注邁進外，海外部分，新據點的陸續設立包括日本及韓國也在2024年獲得如陸續斬獲受注訂單以及成功打入現代集團Tier1一階供應商體系等成績，象徵廣華集團面向中國大陸市場以外之日系及韓系品牌車廠的全球車款所邁出的一大步。另一方面，既有的海外生產據點墨西哥廠也已成功實現穩定接單、營運及獲利，擺脫建廠之初因供應鏈變化而導致的接單及獲利不穩定情形，同時也標示著在當地經營團隊多年努力下，終逐漸克服不同文化背景所帶來層出不窮的運營難題，其成功的寶貴經驗也為廣華集團日後的全球生產據點布局帶來重要幫助。

此外廣華歷時三年開發主打輕量、可發光、可觸控及智能化的「光與美的結合」汽車電子內飾件系列產品透過日系合資品牌的新能源車款陸續問市，有賴於廣華開發團隊堅持不懈的努力，公司高單價主力產品已進入量產階段，並將隨著今年度新車款（如本田：燁）陸續於市場銷售，可望對廣華的整體營運注入新一波成長動能，同時也意味著廣華集團「光與美的結合」口號將逐步兌現。