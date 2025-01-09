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正隆營收／12月45.37億元 創三個月以來新高

經濟日報／ 記者侯思蘋/台北即時報導

正隆（1904）9日公告去年12月合併營收為45.37億元，年增20.77％，創三個月以來新高，去年累計合併營收為451.8億元，年增7.16％。

正隆表示，12月營收較上個月成長約8億元，主要因為杭州南路上的建案「正隆官邸」入帳約7.2億元的營收，挹注主要的成長動能。此外，12月也受年節拉貨影響，以致需求量增加，其中以越南成長幅度最顯著，營業額成長21%，台灣方面也有8％的成長，中國大陸的方面因投入不多，只略有增長。

紙價方面，正隆表示目前價格與先前大約持平，因川普上任後的不確定因素高，大家都還在觀望，售價沒辦法往上調。但正隆也表示，因目前供給量大，目前成本壓力不若以往那麼大。

正隆另在南昌路有一個談了十年的都更案近期也已動工，該案總銷42億元，預計2028年完工。正隆表示，該案預計興建為地上24樓、地下六樓的住宅，由於整合期過長，當初簽約時的原料、勞工成本都已上漲許多，因此獲利有限，估此案獲利約1億元左右。

正隆 營收

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