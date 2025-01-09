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六福營收／樂園、飯店雙引擎 去年23.1億元創6年來新高

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
樂園、飯店雙引擎，六福去年營收23.1億元，創6年來新高。六福/提供
樂園、飯店雙引擎，六福去年營收23.1億元，創6年來新高。六福/提供

六福（2705）9日發布12月營收達2.3億元，年增2.77%，去年全年累積營收達23.1億元，年增4.42%，一舉超越2019年22.2億元記錄，創近六年新高。展望後市，六福表示，學生寒假、農曆春節、尾牙及春酒陸續登場，將迎來旅遊、住宿、聚餐及宴會商機，都將進一步帶動首季業績表現。

六福表示，12月營收主要受惠年底觀光旅遊旺季助攻，加上六福村以超吸睛的「童話耶誕派對」，打造全台遊樂園最大霓彩耶誕樹並首創假日微夜間營運，讓旅客徜徉在專屬耶誕的奇妙氛圍，加上首次舉辦的跨年派對，更吸引2萬遊客前往朝聖。台北六福萬怡酒店也表現不俗，除國外旅客，更掌握展覽及演唱會商機，住房率接近滿房。

去年12月六福村主題遊樂園2024年歡慶45周年，一手打造全台遊樂園最大的炫彩燈光耶誕樹，高達12米矗立在阿拉伯皇宮城堡前的霓彩耶誕樹，成為今年「童話耶誕」新地標，加上首次開放夜間營運的「星夜極光城」，搭配雷射投影特效耶誕樹點燈儀式感十足，更迎來聯發科（2454）企業家庭日包場。關西六福莊整個月住房率居高不下，周末常一房難求。

六福萬怡酒店則抓緊國內韓食風潮，敘日全日餐廳以「敘饗韓風食堂」，主打數十道韓國道地菜餚強力吸客，粵亮 廣式料理推出「靚港點」平日午間套餐，不到千元就可品嚐經典港式點心，1月24日前再享買4送1優惠，宴會在熱門時段也幾乎全滿。

此外，六福旅遊集團持續穩健經營，六福酒店式商辦大樓持續按計畫興建及招商，預計於2026年完工，並將取得LEED美國綠建築與WELL健康建築、綠建築、智慧建築及耐震，國內外5大建築標章認證，成為指標性商辦大樓。

住房率 營收

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