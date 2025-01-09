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劍麟營收／去年全年達50.62億元、年增3.79% 創歷史新高

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

劍麟（2228）2024年12月合併營收達新台幣3.89億元，累計2024年第4季合併營收達12.42億元。累計2024年全年合併營收為50.62億元，年增3.79％，改寫歷史新高。

劍麟表示，第4季旗下汽車、展示架兩大事業營收比重分別為86％、14％，隨著集團近年持續深化汽車事業既有客戶訂單需求，挹注旗下膝蓋式及側邊安全氣囊、預縮式安全帶精密導管等產品拉貨表現提升，第4季旗下汽車事業營運規模持續成長，進一步推升2024年全年營收改寫歷史新高。

劍麟透過持續深化高值化車用安全件產品開發設計、設備智能化與工廠智慧化發展，穩固高可靠度、精密度的安全零組件產品量產技術優勢，使旗下產品品質深受客戶肯定，同時，劍麟仍積極與客戶共同合作投入新款車用安全關鍵零組件產品開發，有效提升客戶黏著度、以及擴大後續業務接單表現，助力集團未來整體營運動能。

展望2025年第1季，劍麟持審慎樂觀看法。劍麟持續深化汽車事業主要客戶業務合作，帶動目前整體在手訂單保持一定水準，隨著後續客戶穩健拉貨力道下，助力整體營運良好成長表現，不僅如此，劍麟仍積極拓展歐洲預縮式安全帶精密導管市場業務接單，預計於2025下半年起陸續增加新產線，以期挹注波蘭廠產能稼動率提升，創造未來營運正面加分效果。

劍麟 營收

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