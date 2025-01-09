綠電商機爆發 泓德能源去年營收破百億創新高

智慧能源領導品牌泓德能源（6873）今（9）公布2024年12月合併營收達18.96億元，月增48.22%、年增13.22%。2024年累計營收達新台幣101.25億元，年增幅高達73.41%，已超越去年全年累計營收58.39億元，創下集團營收歷史新高，反映國內綠電商機爆發，為泓德能源注入強大營收動能，泓德能源也成為國內首家營收突破百億元的光電系統廠。

泓德能源表示，去年12月營收主要來自台南地區漁電共生案件（約31MW）貢獻約0.9億元，以及嘉義地區漁電共生案件（約119MW）依進度投入材料及工程等挹注營收約16.6億元。另花蓮地區儲能工程（約60MW）進入施工末期帶來約0.3億元，及屏東地區儲能工程案件（約99MW）依進度投入材料及工程亦貢獻約0.9億元。

泓德能源以發電、儲能、售電三大核心業務為基石，結合AI智慧綠電系統「TITAN」，提供全方位綠能解決方案，全面強化綠電市場供應。展望2025年，隨著綠能需求持續攀升及台灣政府積極推動淨零轉型，光電案場開發預計逐步復甦。泓德能源將穩固深耕台灣能源業務，並加速拓展國際版圖，專注於日本、澳洲與菲律賓的再生能源市場。