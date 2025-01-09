元大金（2885）2024年EPS提高33％！ 專家：ETF行銷成功刮起一陣旋風

＊原文發文時間為1月8日

元大金（2885）今天公佈去年自結EPS，從12月累計減去11月累計EPS計算，12月單月EPS落在0.14元，2024整年度則是2.77元，比起2023年度的2.09元而言，提高約33％。

元大金主要獲利來源是證券與銀行。然而去年ETF行銷成功，整台股ETF都刮起一陣旋風，因此元大投信管理資產規模突破2.2兆，稅後淨利達到39.48億元，成長55％。當然證券部門也受惠於台股的亮眼表現，使得手續費大增，創下10年新高，稅後淨率年增53.4％。

元大金過去幾年現金+股票的盈餘分配率大約落在60％上下，若以60％來計算，今年現金+股票可能落在1.6元～1.7元左右，當然，這還要看公司後續怎麼處理股息政策才能確定了。

大家滿意元大金2024年的表現嗎？

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