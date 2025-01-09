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奇鋐12月營收低於市場預期 但法人持續看好今年成長性

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
奇鋐董事長沈慶行。聯合報系資料庫
奇鋐董事長沈慶行。聯合報系資料庫

奇鋐（3017）去年12月營收66.3億元，月減7.8%、年增18%，表現略低於市場預期。展望2024年，法人機構表示，預估奇鋐2024年毛利率23.1% ，營業毛利168.29億元，年增35.8%，營業利益率15.38%，營業利益111.83億元，年增50.6%，歸屬母公司淨利84.9億元，年增60.1%，每股獲利（EPS）22.1元。

展望2025年，預估奇鋐2025年營收908.9億元，年增26.8%，毛利率23.54%，營業毛利213.9億元，年增27.1%，營業利益率16.92%，歸屬母公司淨利114.3億元，年增34.5%，EPS進一步成長至29.8元，營運展望正向。

奇鋐 毛利率

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