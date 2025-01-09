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宏碁營收／去年年增15% 連續8年創新高

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
宏碁資訊總經理周幸蓉。圖／聯合報系資料照
宏碁資訊總經理周幸蓉。圖／聯合報系資料照

宏碁（2353）集團旗下數位雲端服務商宏碁資訊（6811）2024年12月營收近9.5億元，累計2024年全年度營收接近87億元，較2023年度成長15%，創下歷史新高，且為連續8年持續創高。宏碁資訊受惠於企業與政府客戶積極投入雲端與智慧轉型，持續擴大雲端、資安及AI等創新技術的營運服務，成長動能強勁。

宏碁資訊總經理周幸蓉表示，宏碁資訊作為雲端 AI 生態系的關鍵資訊服務提供者，我們的目標是協助企業及政府在快速演進的創新科技浪潮中，以穩健安全的智慧轉型策略，應對科技變革帶來的挑戰與機遇。而相對的，來自企業與政府的Azure OpenAI和Microsoft 365 Copilot的需求，也助長宏碁資訊前三季雲端業務成長近三成，比重由六成提升至七成，其中Copilot的客戶數在不到一年的期間也成長近20倍。我們相信宏碁資訊能實現 AI在客戶端的實際落地應用，而長期且穩固的客戶關係，將持續的為營收增長注入強大動能。

Gartner預測，到2026年，超過80%的企業將使用生成式AI的API或模型，或在生產環境中部署支援生成式AI的應用。宏碁資訊將繼續積極扮演「企業生成式AI加速器」的角色，並持續關注「負責任的AI」之議題，透過 AI 驅動的產品與服務，協助企業更快的導入AI生產力工具，尤其聚焦在Azure OpenAI、Microsoft 365 Copilot以及最新的 Copilot Studio 代理人工具，幫助企業和員工賦能團隊，為每個企業導入以 AI 為核心的業務流程，加速落地。

宏碁資訊作為唯一獲得台灣微軟 2024 年度 Copilot 和 Modern Work 兩項大獎的合作夥伴，積極協助企業客戶應對 AI快速演進與創新，在每個階段中提供支持。近期除已分別針對Microsoft365 Copilot舉辦實機操作工作坊和Microsoft365 Copilot第二波新功能分享會外，1月14日也將迎來Microsoft AI Tour 全球巡迴台北站，會中宏碁資訊將以Microsoft 365 Copilot：從實踐、應用到推廣的全方位指南為題，幫助企業循序漸進地實現 AI 技術的最佳化應用，更有效地應用 AI 驅動競爭優勢。

AI 宏碁資訊 微軟 營收

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