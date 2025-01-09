上銀2024年營收微減 法人估全年 EPS 近6元

上銀（2049）去年12月營收20.6億元，月減3.6%，去年第4季營收則是季增0.7%，其中，並以半導體、航太等大型設備相關產品出貨相對暢旺，全年營收年減0.9%，法人機構預估，2024年每股獲利（EPS）近6元。

展望今年1季營運，受到農曆過年期間中國大陸客戶需求降溫影響，法人預估營收較去年第4季減少。

不過，由於美國總統大選結果出爐後整體自動化市場訂單能見度逐漸提升，日本工具機廠接單已見增溫跡象，此外，近期各國央行降息動作有助於民間企業增加資本支出，分析師預估，包括美國、日本、東南亞、台灣、印度等地營收成長性均佳，2025年上銀營收將重拾成長動能，此外，上銀為「人形機器人」產業受惠者，將有助後市營運表現。