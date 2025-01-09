國產營收／12月20.57億元、年增7.25% 本業2024年全年創新高

國產（2504）9日公布2024年12月集團合併營收20.57億元，創下史上前五高紀錄，年增7.25%；累計2024年全年合併營收217.18億元，年增3.22%。國內本業12月營收也達到17.56億元，年增7.59％；2024年本業營收186.48億元，年增5.01％，再度蟬聯史上最高年度營收紀錄。

國產建材實業指出，AI浪潮席捲全球，眾多科技業持續釋出樂觀的產業訊息，無論是台積電（2330）等科技大廠CoWoS在中科、嘉義科等建廠擴充，或是全球最先進的2奈米晶圓製程在新竹寶山、高雄楠梓紮根，還有1.4奈米晶圓建廠進程也積極推動，加上新北等科技廊帶核心發展，帶動了如土城、林口等地也從傳統工業區，華麗轉型為「新北矽谷」，皆顯示全球AI促進台灣科技建廠的強勁需求。

國產建材實業認為，因應這波AI浪潮，協助不少高科技廠辦快速建廠，除了台積電等科技大廠與相關產業練，在台灣西部各科學園區積極擴廠外，各地的工業園區也不斷脫胎換骨升級為科技產業層次，以新北為例，「中工雲宇宙AI園區」預計2025年完工的，將串聯遠東通訊園區、永寧科技園區與土城工業區，成為新北科技廊帶核心；在林口地區的工一產業專用區也正名為「新北國際AI＋智慧園區」，更吸引全球半導體設計大廠艾司摩爾（ASML）及台聚（1304）進駐投資，成為2050淨零排放、永續淨零碳產業的示範區。

所以國產建材實業遍布全台各廠區，皆以卓越品質與先進低碳混凝土研發技術，撐起高科技AI建廠需求，加上「擇優出貨」策略奏效，繼去年創下前三季史上最高每股盈餘3.09元之後，12月集團營收更創下史上前五高紀錄！集團營收來到20.58億元，較前一年同期的19.19億元，年增達7.25％，全年累計營收達217.19億元、年增3.22％，整體呈現相當穩健的營運態勢。

其中與混凝土相關的本業，12月份國內銷售金額達到17.56億元，較前一年同期的16.33億元，年增達到7.59％，繼續站上史上前三高的營收高檔，累計國內本業營收達186.48億元，較前一年的177.58億元，年增5.01％，繼去年之後，今年繼續蟬聯史上最高的國內年度營收紀錄。

由於國產建材集團近年營運獲利大有斬獲，同時也積極往優質的全建材集團邁進，投入與時俱進的ESG與AI廠區等先進研發解決方案，積極布局碳競爭力與綠色設計，所以國產建材實業除了以杉木紋清水混凝土獨特工法，供應新北市美術館建築時的高端混凝土，榮獲台灣混凝土學會頒發「2024年混凝土工程優良獎」建築類優良獎，這也是國產建材集團創歷史記錄連續五個雙年度獲獎。

在低碳領域，更推出多款獲得國際ISO 14067碳足跡認證的低碳混凝土陣容，因此國產建材集團全台各廠區，持續獲得相關科技大廠大單指名採用，來打造零碳廠辦，預見未來低碳混凝土商機蓬勃，可望持續墊高集團營運優勢與獲利能力。