六家金控2024年獲利創高 元大EPS 2.77元
七家上市金控2024年全年獲利出爐，七家金控去年全年全部賺逾200億元大關，並有六家金控稅後純益創歷史新高，其中，元大金（2885）去年大賺358.3億元，每股稅後純益（EPS）2.77元，暫居第一，公股金控兆豐、第一金分別以EPS 2.35元、1.81元暫居第二、第三。
至昨（8）日已公布2024自結獲利的七家金控，包括元大、兆豐、第一、永豐、華南、玉山金，去年全年稅後純益均改寫歷史新高，台新金則是創歷史次高，但是台新金全年獲利年增率則是與元大金一樣超過三成，獲利成長幅度領先同業，第一、永豐、玉山去年獲利也有雙位數成長。
元大金控在子公司元大銀行2024全年獲利首登百億元大關，以及泛證券體系包括投信、期貨獲利創新高，元大證券獲利創歷史次高的助攻下，使得元大金控2024全年獲利358.3億元，超越2021年紀錄創新高，獲利年增34.9%，EPS為2.77元。
元大證券去年獲利211.5億元，年增53.4%，元大銀行稅後純益登上百億大關創新高，全年獲利100.1億元。元大金表示，2024台股全年上漲28.4%，上市櫃日均量達5,247億元，年增逾46%，受惠台股表現亮眼，帶動元大證券經紀手續費收入增加，經紀市占率達13.2%，創近十年新高。
第一金去年12月單月獲利12.4億元，因提存增加致月減17.6%，累計第一金全年獲利253.5億元，年增12.9%，並連續四年創新高，EPS 1.81元。旗下一銀增提備抵單月獲利降至11.7億元，全年稅後純益與母金控同創歷史新高，達 238億元，年增10.6%。
永豐金控自結2024年12月稅後純益10.8億元，月增8.2%，累計全年稅後純益223億元，連兩年創高，年成長12.8%，EPS為1.76元。
華南金去年12月稅後純益為19.3億元，月增21%，累計全年稅後純益為231.2億元，年增6%，創歷史新高，EPS為1.68元。子公司華銀也同創新高，去年12月稅後純益19.4億元，累計稅後純益為215.9億元，年增7%。
台新金2024年12月自結稅後純益7.9億元，月減42.8%，全年累計稅後純益200.6億元，年增37.5%，EPS 1.39元。旗下台新銀12月稅後純益17.6億元，月增37.5%，全年稅後純益為185.1億元創新高，年成長24%，核心業務獲利動能強健；台新證券全年累計稅後純益23.6億元，年成長52%，台新人壽全年累計稅後純益12.4億元，較去年大增近四倍。（記者夏淑賢、戴玉翔、齊瑞甄、楊筱筠）
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