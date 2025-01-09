六家金控2024年獲利創高 元大EPS 2.77元

在目前低利率環境中，將資金放在銀行定存或債券市場中，往往難以滿足長期投資的增值需求。然而，從近十年的數據來看，金融股不僅提供穩定的現金流，還能實現資本的持續增值，成為許多追求穩健收益投資人的首選。

2025-01-08 15:13