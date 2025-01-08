台企銀2024年獲利達112億元、連三年創新高EPS 1.23元
台企銀（2834）8日自結2024年12月單月合併稅前盈餘8.26億元，稅後純益6.73億元，因增加提存備抵呆帳導致12月單月稅後獲利月減約三成，台企銀累計2024年全年合併稅前盈餘140.57億元，累計稅後純益112.31億元，年成長6%，這是台企銀自2022年全年稅後純益登上百億元大關後，連三年續創歷史新高，累計全年EPS為1.23元。
不過，受到2024年分派2023盈餘、配發高額股票股利影響，台企銀2024年股票股利盈餘轉增資使股數增加11.5%，增幅高於2024年稅後純益成長率，因此資本額在去年除權息交易後增加至916.81億元，稀釋EPS使得台企銀稅後純益續創新高但EPS則是下滑。
台企銀日前法說會指出，台企銀策略方向資本額要逐步朝千億元規模挺進，因此股利政策以股票股利為主，現金股息為輔，相關股利政策方向將持續。
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