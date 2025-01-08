福貞營收／去年全年89.54億元、創歷史新高 陝西、永定廠將挹注動能

金屬包裝容器龍頭廠福貞-KY（8411）公布2024年12月合併營收10.00億元，月增15.2%、年增13.6%，為單月歷史次高；累計全年合併營收89.54億元、年增8.4%，創歷史新高。福貞展望今年營運正向樂觀，陝西、永定廠將挹注成長動能。

福貞去年12月營收表現亮眼，主要因為傳統農曆年節前送禮及冬季飲品商機，挹注粥類食品及蛋白飲品等需求，帶動馬口鐵罐訂單成長，加上冬季聚餐飲啤商機，推升鋁罐出貨表現，使集團單月營收連續三個月走升。

第4季為福貞傳統旺季，除受惠冬季飲啤需求顯現及節慶送禮剛需，2024年6月建置的陝西廠於第4季逐步放量出貨；為滿足知名主力客戶充填灌裝需求擴增的永定廠，亦於12月啟動貢獻。

受惠上述兩廠貢獻，福貞繳出第4季合併營收24.79億元，僅次於2022年第3季25.19億元，創下歷史單季次高，也帶動全年營收創歷史新高。

福貞表示，去年中國大陸華北市場整體鋁罐銷售不如預期，因而使陝西新廠新產能承壓；今年將迎來撥雲見日，主要因為集團兩岸鋁罐主力客戶，均已持續展開2025年部分訂單招投標，且展望符合內部預期，目前訂單能見度理想。

尤其，今年陝西廠在單一罐型產能，有機會提升至5億支以上，將明顯驅動集團營收及營運動能，帶動鋁罐事業業績成長。

至於馬口鐵罐事業，福貞去年在中國大陸北方市場深耕客製化的食品罐與寵物罐，憑藉過去兩年著墨新設備產能的開出，目前已逐步開花結果。

其中，寵物罐產品已與全球知名品牌取得五年供銷合約，確保新產線新產品產銷量增長；加上已合作兩年的北方特殊蛋白飲品品牌，福貞將鐵罐事業從基礎罐型擴張到多元罐型市場，未來將細化深耕客製化罐型生產，優化毛利率表現。

展望未來，福貞預期，中國人行的降息降準政策，可望提振市場消費力度，集團2025年產銷正向樂觀，陝西、永定廠區將挹注集團動能，營運表現可期。