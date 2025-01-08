彰銀2024年賺近150億元創新高 EPS 1.33元為近八年高

彰銀（2801）今天公布自結2024年12月合併稅前盈餘14.54億元，合併稅後純益12.89億元，月增6.12%，累計全年合併稅前盈餘183.54億元，合併稅後純益149.58億元，較上年度成長15.22%，並創下歷史新高，累計每股稅後純益（EPS）1.33元雖未創新高，但是近八年新高，且EPS比上年度成長了10.83%，凸顯彰銀獲利績效優異。

銀行股因為歷來股利政策偏重盈餘配股發放股票股利以充實資本，因此股本逐年膨脹下，累計稅後純益雖然創新高，但EPS未必同步創新高，有的銀行甚至獲利創高但EPS是下滑的。

彰銀日前法說會公布2024年的存放業務與淨手續費收入均呈雙位數成長，手收年增幅度更達四成，淨投資收益的部分也成長將近一成，第4季業務動能持續，推升彰銀2024全年獲利再寫新高，累計稅後純益與EPS年增率均達兩位數。