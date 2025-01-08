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第一金2024年自結獲利超越250億元、連續四年創新高EPS 1.81元
第一金控（2892）自結2024年12月單月稅後純益12.43億元，因子銀行單月提存備抵呆帳增加影響第一金單月獲利月減17.6%，累計第一金2024年全年稅後純益253.59億元，年增12.9%，並連續四年創新高，累計每股稅後純益（EPS） 1.81元。
一銀12月因增提備抵導致單月獲利降至11.78億元，月減24.3%，累計去年全年稅後純益則是與母金控同創歷史新高，達238.06億元，年增10.6%。
第一金證券因投資部位及承銷業務回溫帶動12月單月獲利0.78億元，全年稅後純益11.8億元，年增21%，第一金人壽12月投資利益增加推升單月獲利至0.52億元，全年累計稅後純益5.8億元，年增33.3%。
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