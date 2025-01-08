快訊

高雄警揪妹吸毒2大過免職 所長連坐罰調非主管缺

傳川普考慮宣布「國家經濟緊急狀態」 推行大範圍關稅計畫

聽新聞
0:00 / 0:00

第一金2024年自結獲利超越250億元、連續四年創新高EPS 1.81元

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

第一金控（2892）自結2024年12月單月稅後純益12.43億元，因子銀行單月提存備抵呆帳增加影響第一金單月獲利月減17.6%，累計第一金2024年全年稅後純益253.59億元，年增12.9%，並連續四年創新高，累計每股稅後純益（EPS） 1.81元。

一銀12月因增提備抵導致單月獲利降至11.78億元，月減24.3%，累計去年全年稅後純益則是與母金控同創歷史新高，達238.06億元，年增10.6%。

第一金證券因投資部位及承銷業務回溫帶動12月單月獲利0.78億元，全年稅後純益11.8億元，年增21%，第一金人壽12月投資利益增加推升單月獲利至0.52億元，全年累計稅後純益5.8億元，年增33.3%。

第一金控

延伸閱讀

創成立最佳紀錄！永豐金2024年大賺223億元 連兩年改寫新高

台灣福斯商旅2024年成長超過20%！榮登進口商旅車級距銷售冠軍

川湖12月營收符合市場預期 法人估今年業績持續成長

兆豐、玉山金2024年獲利創高 每股純益2.35元、1.63元

相關新聞

台新金2024年大賺200億元、寫歷史次高 銀行獲利創新高

台新金控（2887）8日公布2024年12月自結稅後純益7.9億元，月減42.8%，年增276.2%，全年累計稅後純益達...

特力：川普2.0影響不大 今年營收挑戰成長10%

特力集團公告2024年營收367.7億元，較去年增加3.7%，而「川普2.0」時代即將開始，總裁何湯雄表示，相對於川普的...

中信金（2891）、玉山金（2884）、富邦金（2881）...2025金融股要存誰？10年累積漲幅它第一名！

在目前低利率環境中，將資金放在銀行定存或債券市場中，往往難以滿足長期投資的增值需求。然而，從近十年的數據來看，金融股不僅提供穩定的現金流，還能實現資本的持續增值，成為許多追求穩健收益投資人的首選。

裕融攻漲停...中租-KY、和潤反彈！套房出租了？專家：短線吃香但中國市場仍需警慎

2025 第一個交易日台股雖大跌逾200點，但租賃薯條三兄弟（中租-KY、裕融、和潤）卻展現強勁抗跌能力。其中，裕融（9941）漲停鎖死，股價直奔114元，帶動中租-KY（5871）反彈逾6%，和潤（6592）漲幅達4%，讓許多套牢股民重燃希望。

中保科前進CES 秀硬實力

中保科（9917） 董事長林建涵昨（7）日帶領團隊抵達 CES，今年中保科旗下中保好生活團隊再度以G.Talk智慧通信系...

復盛2024年營收年增16% 訂單暢旺

高爾夫球具代工龍頭復盛應用（6670）昨（7）日公告12月營收為32.14億元、年增24.7%，創單月次高。展望營運前景...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。