冠德旗下Global Mall 2025年拚績增10%

經濟日報／ 記者嚴雅芳侯思蘋／台北報導

冠德（2520）旗下Global Mall表示，迎接2025年，將從數位化、便利創新服務以及會員經營三大主軸著手，持續推升實體分店差異化優勢，展現商品力及商圈獨特性，擴大拓展線上線下渠道串聯、會員經營服務持續升級，預計2025年業績目標挑戰成長10%，可望同步帶旺母公司營運。

Global Mall昨（8）日舉行業績說明會，該公司去年在會員經營力、線上線下服務串聯助攻，加上新櫃改裝效益帶動下，業績續創新高，業績成長5%，會員數也快速增長，目前會員數已達140萬。

Global Mall表示今年春節假期長達9天，全力推出新春檔期，即日起至2月12日展開，檔期規模、回饋力道更甚歷年春節檔期，從全通路多元滿額贈、會員獨享多波段好康到新春福袋、節慶應景活動四路並進通通放大加碼，推出好康優惠。

不僅創歷年最多攜手超過20大銀行、行動支付力推線上線下多元回饋。

包括首度祭「春節卡有利最高8%回饋」，合作七大銀行累計消費滿10,000元享5%回饋，使用Global Mall聯名卡消費滿10,000元享6%回饋、滿20,000元可享7%回饋，綁定GMpay再加碼1%，共計最高可享8%回饋。加上年節檔期超過300場活動，全檔期力拼業績成長10%。

春節 消費 福袋

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