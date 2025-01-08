去年12月營收／特力 年增13%

特力（2908）昨（8）日舉行集團尾牙，該公司同步公布去年12月合併營收35.5億元，年增13.9 %，一舉改寫近30個月以來的新高紀錄，全年累計營收367.7億元，年增3.7 %。

特力集團昨日尾牙上總裁何湯雄表示，台灣零售方面沒問題，除實體店面外會再強化服務，並推出新商業模式「社區管家2.0」。

何湯雄也指出，集團貿易方面會越來越成熟，越南市場今年出貨會再增加四成，並將進軍泰國、印度，對總體集團表現非常樂觀。

特力營收分兩大塊，最大是貿易，再來是零售雙引擎，今年會持續擴大。何湯雄表示，貿易市場以美國為主，美國貿易事業出貨品類為工具、戶外家具、收納、衛浴用品等，今年隨著歐美客戶庫存去化的調整到一定程度，以及既有客戶的拉貨動能已逐漸明朗，貿易事業去年累計營收為197億元，年增4.4%。提及川普上任後的看法，何湯雄表示，目前拉貨潮並不顯著，但他也表示過去有經驗，「每次有狀況就是在崛起的時候」。

因應美國反中的政策趨勢，何湯雄指出，未來也將在東南亞方面持續經營，越南方面今年出貨會再增加四成，並在泰國、印度建立辦公室。

零售方面，特力指出，儘管本月營收在春節紅利的的帶動下較去年有所成長，然而臺灣零售事業目前仍面臨大環境挑戰，除將持續優化修繕服務外，何湯雄表示，將在舊有的商業模式下推出新的顧問服務「社區管家2.0」，提供諮詢、到府丈量與清潔等服務，該服務目前已在大安區安和店與板橋區新埔店進行測試，單店業績增加 60%，未來將再擴大範圍。在電商方面，特力旗下「好好生活（Hoi）」線上、線下銷售各占50% ，何湯雄表示，去年獲利約4,000萬元，為唯一轉虧為盈的電商模式。為成功整合線上線下的零售商。

展望2025年，特力集團表示，儘管國際局勢仍詭譎多變，將深耕既有客戶、開發新客戶、強化產品專業及差異性，並提供更多優質產品與服務。