大山 去年業績飆新高

線纜廠大山（1615）昨（8）日公告，2024年12月營收6.01億元，年增4.35%；2024年全年營收58.69億元，年增18.71%，單月營收創下同期新高，全年營收則創下歷史新高紀錄。

近年線纜業受惠台電強韌電網計畫、綠能興起、公共工程增多等，讓業界迎來一片榮景，其中中南部的線纜廠大山可謂是隱形冠軍，去年拿下上市、上櫃的線纜獲利王，今年前三季也同為上市及上櫃線纜族群的的獲利王。

法人預期，大山今年獲利可望持續挑戰新高，連兩年登線纜獲利王寶座，配息穩定的大山，相關配息政策應該也不會讓投資人失望。

大山指出，台電強化電網韌性建設計畫推升老舊輸配電設備汰換及電網升級，且政府力拚提早四年、在2028年完成，讓公司25KV~161KV高壓電纜市場擴大，獲利逐年成長。

大山指出，儘管房市受到政策買氣減軟，但近年推案量相當龐大，建築用線纜需求仍逐年增加，且看好北台灣的都更及危老重建等公共建設大力推動，積極向上布局，目前桃園營業以低壓電力電纜為行銷國內營建市場，持續加強擴展北區銷售市場。