去年12月營收／南寶 拚連二年攻頂

化工大廠南寶（4766）昨（8）日公布去年12月營收表現，受益產業景氣和需求逐步回溫等，單月為19.95億元，年增11.6%，推升全年營收達229.83億元、創下新高紀錄，年增11.7%，該公司將力拚2025年營收再創新高。

南寶表示，就鞋材接著劑業務來看，觀察品牌間成長動能雖仍呈現差異，大致需求回溫。而在投入研發與耕耘客戶下，鞋材、鞋用以外的特用接著劑及建材與塗料產品線皆有所成長。

在此同時，因國際運動品牌多已為客戶，透過與品牌共同開發新材質接著技術以爭取新訂單，目前策略已逐漸顯現，逐步貢獻營收。

工業與其他消費性產業用接著劑需求持續復甦，策略上尋求以創新的接著解決方案切入，如提升產品性能與生產效率，聚焦在半導體、電子產業，木工與紡織用膠等，也看到初步成果。

依該公司公告，上月營收為19.95億元，年增11.6%，推升第4季營收達61.22億元，年增10.9%，累計全年營收229.83億元，年增11.7%，創新高。據了解，南寶去年前三季稅後純益20.39億元，年增13%，每股純益（EPS）達16.91元。

展望今年，該公司以創新驅動「NextGen」成長策略逐漸貢獻營收，亦積極開發半導體用膠和其他電子領域等，可望成為新的成長動能，加上併購允德實業併入營收，2025年營收力拚創新高。並期盼透過增加高毛利的創新產品比重，更穩定達成股東權益報酬率（ROE）20%以上長期目標。

據了解，南寶生產各式接著劑與塗料，應用橫跨鞋材、紡織、木工、電子零件、衛材用膠等，為台灣第一大接著劑 品牌，也是全世界第一大鞋用膠供應商；全球7個國家有28座工廠。

該公司重視ESG及研發綠色產品，期許「綠色永續」成為南寶的核心競爭力之一，目標2050年達到碳中和。