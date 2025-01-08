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受惠台股上漲 元大金2024年自結獲利358億元、創歷史新高
元大金（2885）8日公告自結獲利，去年12月獲利17.64億元，去年全年獲利為358.3億元，創下歷史新高，年增34.9%，每股稅後純益為2.77元。元大金表示，子公司元大證券與元大銀行仍為主要獲利來源。
元大證券去年12月稅後純益為15.1億元、年增4成以上，累計全年獲利211.58億元，年增53.4%；元大銀行稅後純益為5.9億元、年增逾一倍，累計全年獲利100.15億元，年增15.7%。
元大金表示，全年度來看，2024台股全年上漲28.47%，上市櫃日均量達5,247億元，年增逾46%，受惠台股表現亮眼，帶動元大證券經紀手續費收入增加，經紀市占率達13.26%，創近10年新高，累計全年稅後年增53.4%。
此外，市場整體ETF規模續增，帶動元大投信管理資產規模突破2.2兆，去年12月單月稅後純益3.97億元、年增58.8%、累計全年稅後純益39.48億元，成長55%。
元大金指出，元大人壽去年12月因年末保單成本增加及避險成本居高不下，當月產生稅後虧損5.11億元，不過因經常性收益仍穩定成長，全年度獲利達19.23億元。
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