台新金2024年大賺200億元、寫歷史次高 銀行獲利創新高
台新金控（2887）8日公布2024年12月自結稅後純益7.9億元，月減42.8%，年增276.2%，全年累計稅後純益達200.7億元，年增37.5%，每股稅後純益（EPS）1.39元，寫下歷史同期次高，僅次於2021年，主力獲利引擎台新銀行，全年累計稅後純益為185.1億元，則創下歷史新高水準。
子公司方面，主力獲利引擎台新銀行12月稅後純益17.6億元，月增37.5%，年增114.6%，全年累計稅後純益為185.1億元，創下歷史新高水準，較去年成長24%，核心業務獲利動能強健。資產品質維持穩健，截至12月底逾放比為0.13%，備抵呆帳覆蓋率為985.59%。
台新證券12月稅後純益1.6億元，較上月下滑，主要是因本月承銷案件數較上月減少，致公司承銷業務收入下降；全年累計稅後純益23.6億元，較去年成長52%，主要是因今年證券市場交易熱絡，成交量較去年增加，致公司經紀手續費收入增加。
至於台新人壽12月稅後虧損5.8億元，主因業績成長致初年損增加及避險成本仍高；全年累計稅後純益12.4億元，較去年成長近四倍，主要是因今年股票資本利得影響。
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