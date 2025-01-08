麗豐營收／去年全年近41億元、年減一成 期待「雙渠道」帶動成長

麗豐-KY（4137）8日公布2024年12月合併營收3.49億元，月增約3％、年減10.98%；累計2024年全年合併營收40.66億元，較去年同期減少10.32%。

麗豐表示，2024年大環境景氣低迷、消費緊縮的挑戰中，集團仍砥礪前行、穩紮穩打推進各項重要策略執行，除了品牌宣傳、新品開發等，且更著重於克麗緹娜加盟店汰弱留強及營運數位化統整，在大環境放緩時進行內部整頓，先讓公司在2024年營運保持穩健，同時靜待宏觀回暖，整體營運表現有機會先蹲後跳重回正成長、再創佳績。

麗豐表示，身為亞洲美容保養產業龍頭之麗豐集團，集團業務的發展向來以「產品」及「品牌、通路」為最大的競爭利基，且近二年加強開發及導入「加盟店數位化管理」擴大總部與消費者行為數據的連結分析，才能進一步掌握出加盟店的經營及消費者對於美容保養的最新訴求，進而開發對應不同成分、皮膚類型、季節性的保養產品。

麗豐旗下主要品牌「克麗緹娜」也公布2024年六星品大賞，獲獎產品包括「時光逆轉：童妍精粹液2.0」有抗鬆、抗垮、抗紋的功效並榮獲最多人氣；「活力守護：蛋白霜」具有鎖水護屏、保濕彈性故深受愛戴；另還有胚芽伊油、潤膚11乳液、晶鑽光透三件組、月見草禦顏雙嬌等各系列產品皆榜上有名，歷30年不衰的明星商品「E.P.O.潔容霜」亦榮登獎項，可見消費者多年來對於克麗緹娜產品的喜愛與支持，亦是克麗緹娜美容連鎖加盟業務穩健發展的堅強後盾。

近期，「克麗緹娜」再度榮膺「台灣最佳國際品牌」殊榮，實現第九度獲獎，強化了品牌的情感連結與忠誠度，為未來的市場拓展奠定基礎。

麗豐之主要營運所在區域為中國大陸，當地政府已有計劃於2025年發行高達人民幣3兆元的特別國債，以期透過財政刺激提振疲弱的經濟，以應對預期的出口關稅增加及其他經濟挑戰，亦有相關文章列出今年景氣回溫的九大經濟重點任務，即包括全方位擴大內需、提振消費率等。

展望2025年，麗豐持審慎樂觀態度。隨著中國大陸政府政策成果逐步發酵，目前大陸的民生消費低迷主要也來自於人民對未來的不確定感，若伴隨政策的實行，解決民眾對教育、醫療、養老的疑慮後，市場自將逐漸回溫，麗豐面對外在市場環境的多變，將以更加精準的資源分配積極透過雙渠道布局，期望盡快撥雲見日，讓營運回歸至原本的水準。未來，麗豐將以堅定的企業信念和靈活的經營策略，持續深耕核心業務，拓展市場潛力，為股東與客戶創造更大價值，並為品牌發展注入持續動力。