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特力：川普2.0影響不大 今年營收挑戰成長10%

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
特力集團總裁何湯雄。記者林海／攝影
特力集團總裁何湯雄。記者林海／攝影

特力集團公告2024年營收367.7億元，較去年增加3.7%，而「川普2.0」時代即將開始，總裁何湯雄表示，相對於川普的第一次任期，市場已經相對冷靜，而每一次大環境變化，都是再崛起的機會。

特力今舉行集團尾牙，席開100桌。何湯雄表示，集團貿易事業仍持續暢旺，全年營收197億元，年增4.4%，成長動能仍呈現穩中透強。川普上任後，小規模的貿易商可能會先受到影響，特力受到衝擊雖然相對低，但也會在東南亞擴大投資，規劃今年會先在泰國、印度設立辦事處。

何湯雄也說，美國的去中化已經是全民運動，因此今年從東南亞出貨的成長會達到40%以上。他也認為，「川普的事情絕對不要預測，一定不會準。」

特力零售事業近年來相對低迷，何湯雄表示，特力屋營收最高達到106億元，現今衰退不少，已經低於百億元，雖然仍有獲利，但士氣並不高，因此決定另闢蹊徑，去年11月起推出「社區管家2.0」，強打顧問服務，只要消費者有需求，就會派顧問隨同工班進入消費者家中，提供消費者提升居住品質的建議。

何湯雄表示，台灣有900萬戶，市場潛力相當大，社區管家2.0在服務層面上除了與其他相關服務業合作，商品層面則能與其他生產商合作，目前已經在台北安和、新北新埔兩家社區店試行，帶動單店業績成長6成以上。

何湯雄認為，改變舊思維相當困難，因此要創造新的業務，並為既有的業務提供支撐，今年貿易業務已經成熟，零售事業在加入服務後，也脫離銷售產品的範疇，同時台灣與美國也都會評估併購標的，今年要重返榮耀，挑戰營收10%成長。

川普 特力集團

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