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海光營收／12月10.8億元、年增26% 中長期轉樂觀

經濟日報／ 記者林政鋒/高雄即時報導

專業鋼筋廠海光（2038）產銷轉旺，8日公告去年12月營收10.8億元，與去同期相比年增幅度高達26%，受市場注目；累計去年全年營收97億元、年增3.8%。海光革新有成，公司治理到位，中長期看旺。

法人分析表示，鋼市大環境仍陷混沌，市場透明度不高，但短線發展有脈絡可循，近期鋼筋買氣出籠，對海光等上市電爐煉鋼廠是喜訊。

海光指出，台灣經濟發展仍在正向軌道上運行，現階段包括公共工程、工業及科技業廠房等對於鋼筋需求殷切，即便當下政府政策打房影響鋼筋短期需求，但長期觀察對後市仍偏向樂觀。

法人分析，海光近期出貨量提升，單月營收創高。此外，海光去年前3季鋼胚產量超過22萬公噸、年增1.8％，鋼筋生產34.6萬公噸、年增9.5％，鋼筋銷量35.3萬公噸、年增6.3％，整體看來去年鋼胚、鋼筋產銷量都比2023年同期出色。

另一方面，去年國內油電雙漲令電爐產業叫苦連天，但海光內部改革奏效，成功降低生產成本，產線效益向上提升，凸顯海光公司治理到位，有效克服鋼鐵景氣低迷的影響，中長期展望看俏。

營收

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