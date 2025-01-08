巧新營收／2024全年達74.74億元 年減3.9%

汽車輪圈領導廠商巧新科技（1563）2024年12月合併營收5.54億元，月減2.4％，年減18.7%，2024年第四季合併營收19.28億元，較第三季營收17.18億元成長12.22％；累計2024年全年合併營收74.74億元，較2023年同期營收77.79億元減少3.9％。

巧新12月營收減少，主要係適逢歐美聖誕假期、工作天數減少，使得主要超跑與豪華汽車品牌車場的拉貨力道減緩，然從第四季營收表現來看，受惠於汽車產業傳統旺季帶動需求回升，以及主要客戶對於再生鋁材RESAICAL®所打造的客製化輪圈訂單增加，創造巧新第四季單季營收繳出季增率12.22％的成長，奠定公司在全球新車銷售市場疲軟中，維持穩健營運表現的關鍵。

隨著全球汽車市場對於減碳需求的日益迫切，尋找減少碳排放的方法已悄然成為各品牌車廠及供應鏈高度關注與強化落實的重點任務。在整體市場需求攻勢下，巧新的RESAICAL®再生鋁材料至2024年底已吸引了7間車廠，包括Porsche、JLR、BMW、Toyota、Lexus、Stellantis、Rolls-Royce之豪華品牌車廠的注目與正式認證採納，2024年再生鋁材RESAICAL®的使用率達34％，較2023年的30％持續提升，2025年再生鋁材使用率可望隨著產品組合持續往50%前進，巧新之低碳排解決方案亦持續協助客戶向碳中和邁進。