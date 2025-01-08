智伸科營收／12月6.17億元 四大事業部火力全開

智伸科（4551）2024年12月合併營收為新台幣6.17億元，年增38.91％，累計2024年下半年合併營收為新台幣41.99億元，較2024年上半年營收34.92億元成長20.25％，較2023年下半年營收成長22.76％，累計2024年全年合併營收為新台幣76.91億元，年增7.99％。

智伸科表示，12月營收明顯年增率雙正成長表現，一方面受惠於中國十一長假工作天數較少後，主要客戶回補庫存的拉貨力道明顯大幅增加，另一方面，包括汽車傳統產業旺季、AI科技技術蓬勃發展、資料數據中心需求、半導體廠擴廠腳步加速、AI數位醫療、微創骨科手術機器人、達文西手術等議題持續發酵，挹注智伸科四大事業部-汽車、電子、醫療、半導體等之客戶，對於智伸科旗下所供應之關鍵零組件，於2024年下半年起加速認證以及出貨動能明顯提振，不僅堆疊智伸科2024年12月、下半年、全年營收繳出年增率三成長的優異成績，整體訂單能見度與需求量亦有助公司營運一路旺到2026年。

觀察AI智慧醫療產業持續蓬勃發展，為進一步提升微創手術的效率與精準度，各大醫療院所積極導入AI科技與機器人手術等相關軟體與設備持續優化，亦帶動相關微創手術設備、手術器械等良好的業務開拓環境，從近期台灣-中國醫學大學新竹附設醫院因自2021年引進的達文西手術，已累積達271台、多達7百多例成功開刀案例，不僅讓新竹附醫成為達文西手術觀摩中心，中醫大新竹附醫更宣布2025年有望達到年開300台達文西手術目標，再者，亞東醫院正式啟用第二台最新一代達文西手術系統（第四代），新光醫院將引進AI加持的單孔達文西手術等，皆凸顯此一趨勢發展明確，龐大商機不容小覷。智伸科進一步表示，公司在醫療事業部中主要供應外科微創手術相關關鍵零組件，應用範圍涵蓋骨科、腸胃科等，且同步應用於AI手術機器人、機械手臂等，醫療事業部揮別過去一年半以來的庫存調整，於2024年下半年逐步恢復正常出貨，2025年新舊客戶的專案逐季投產爬坡，同時客戶持續開發的外科手術及骨科相關醫療零件也將持續與客戶認證產品並合作開發，所有新專案全年完整貢獻下，有機會挹注2025年、2026年的營運表現持續向上成長。