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王品營收／去年全年221.7億元、創歷史次高 台灣事業群再創新高

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
王品去年營收221.7億創歷史次高，台灣事業群再創新高。王品/提供
王品去年營收221.7億創歷史次高，台灣事業群再創新高。王品/提供

王品（2727）8日公告12月合併營收為19.7億元，年微減1.42%。第4季合併營收為54.99億元，年增近0.5%，2024年全年合併營收再次突破200億元，達221.7億元，相較報復性消費的2023年，僅相差6,000萬元，年減0.27%，並創下歷史次高。

王品台灣事業群2024全年營收達178.8億元，年增4.09%，再次創下台灣餐飲業的新紀錄。法人認為，王品在台灣的穩健擴張，有助於拉高市占率，同時有效地控制營運成本，獲利相對樂觀。至於大陸市場，經過連續兩年梳理，門店控制在85家上下，持盈保泰，且去年第2季後逐步轉虧為盈，樂觀看待後市。法人表示，王品前三季的EPS與2023年差距不大，公司可望維持盈餘與股東共享的政策，今年的現金股利值得期待。

王品12月受惠於數波冷氣團帶動吃鍋潮，以及耶誕節至跨年、大巨蛋演唱會商機，帶動台灣事業群月營收達16.2億元，年增2.6%，再次改寫同期新高紀錄。節慶聚餐首選的「肉次方」、「青花驕」、「和牛涮」與「夏慕尼」四大品牌合計誕生11家千萬大店。不僅餐廳業績熱絡，零售品牌「王品嚴選」冷凍鍋物如麻油雞鍋、汕頭沙茶鍋等新品也隨之熱賣，成為台灣事業群另一成長動能。而大陸事業群12月營收3.5億元，年減16.65%。

展望2025年首季，首先將迎來長達9天的農曆春節，王品集團遵循往例，於1月28日除夕全台門店公休1日，大年初一起恢復營業。中餐品牌「享鴨」、「丰禾」的初一、初二訂位已超過九成，集團平均訂位率也超過八成滿，隨著時間接近持續升溫。

看好春節家庭聚餐商機，王品同步加速展店，1月已陸續開出「就饗鐵板燒」蘆洲家樂福店、「品田牧場」台北桂林家樂福店及中壢家樂福店，加上「享鴨」新莊思源店，共將連開四家新店，並同步推出新菜與開幕優惠引客，挹注業績成長。

營收 王品集團

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