王品營收／12月19.7億元、2024年221億元 台灣事業群再創高

王品集團8日公布12月自結合併營收為新台幣19.7億元，微幅年減1.42%。第4季自結合併營收為55億元，年增0.5%，2024年全年合併營收再次突破200億元，達221.7億元，相較報復性消費的2023年，僅僅相差6,000萬元，微幅年減0.27%。

王品表示，台灣事業群2024全年營收達178.8億元，年增4.09%，再次創下台灣餐飲業的新紀錄。法人認為，王品在台灣的穩健擴張，有助於拉高市占率，同時有效的控制營運成本，獲利相對樂觀。

至於大陸市場，經過連續兩年梳理，門店控制在85家上下，持盈保泰，且第2季後逐步轉虧為盈，樂觀看待後市。法人表示，王品前三季的EPS與2023年差距不大，公司可望維持盈餘與股東共享的政策，今年的現金股利值得期待。

回顧12月，受惠於數波冷氣團帶動吃鍋潮，以及耶誕節至跨年、大巨蛋演唱會商機，帶動台灣事業群12月營收達16.2億元，年增2.6%，再次改寫同期新高紀錄。節慶聚餐首選的「肉次方」、「青花驕」、「和牛涮」與「夏慕尼」4大品牌合計誕生11家千萬大店。不僅餐廳業績熱絡，零售品牌「王品嚴選」冷凍鍋物如麻油雞鍋、汕頭沙茶鍋等新品也隨之熱賣，成為台灣事業群另一成長動能。大陸事業群12月營收3.5億元，年減16.65%。

展望2025年首季，首先將迎來長達9天的農曆春節，王品集團遵循往例，於1/28除夕全台門店公休1日，大年初一起恢復營業。中餐品牌「享鴨」、「丰禾」的初一、初二訂位已超過9成，集團平均訂位率也超過8成滿，隨著時間接近持續升溫。

看好春節家庭聚餐商機，王品同步加速展店，1月已陸續開出「就饗鐵板燒」蘆洲家樂福店、「品田牧場」台北桂林家樂福店及中壢家樂福店，加上「享鴨」新莊思源店，共將連開4家新店，並同步推出新菜與開幕優惠引客，挹注業績成長。