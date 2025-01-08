南寶營收／全年229.83億元、年增11.7％ 創新高

南寶（4766）8日公布去年12月營收，因產業景氣與需求逐步回溫，加上耕耘新產品與應用的效應逐漸顯現，單月為19.95億元，年增11.6％，推升第4季營收達61.22億元，年增10.9％，並累計全年營收229.83億元，年增11.7％，創新高。

南寶表示，在投入研發與耕耘客戶下，鞋材、鞋用以外的特用接著劑及建材與塗料產品線皆有所成長。以創新驅動「NextGen」成長策略逐漸貢獻營收，亦積極開發半導體用膠和其他電子領域等，可望成為新的成長動能，加上併購允德實業併入營收，2025年目標再創新高。

寶樹生產各式接著劑與塗料，應用橫跨鞋材、紡織、木工、電子零件、衛材用膠等，為台灣第一大接著劑品牌，也是全世界第一大鞋用膠供應商；全球7個國家有28座工廠。

南寶指出，鞋材接著劑業務觀察品牌間成長動能雖仍呈現差異，大致需求回溫。因國際運動品牌多已為客戶，將透過與品牌共同開發新材質接著技術以爭取新訂單；目前策略已逐漸顯現，開始逐步貢獻營收。

工業與其他消費性產業用接著劑需求持續復甦，回歸成長。策略上尋求以創新的接著解決方案切入，如提升產品性能與生產效率，聚焦在半導體、電子產業，木工與紡織用膠等，目前也看到初步成果，近期半導體與光學用膠以及木工用膠表現相對強勁。

南寶強調，營運成長策略將以「創新」與「併購」為雙主軸，目標達成優於產業的成長。創新驅動的成長策略「NextGen」聚焦重點產業的龍頭客戶，共同開發下一代產品，已開始運用在鞋材、半導體、木工等多項重點領域。期盼透過增加高毛利的創新產品比重，更穩定達成股東權益報酬率(ROE)20％以上的長期目標。