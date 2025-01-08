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特力營收／12月35.5億元 2024全年營收367.69億元

經濟日報／ 記者侯思蘋/台北即時報導

特力（2908）集團8日公布12月份合併營收為35.5億元，年增13.9%。2024年全年營收367.69億元，年增3.6%。

特力表示，綜觀營收結構，12月份貿易營收為新台幣17.9億元，占整體營收比重50%；零售營收為新台幣12.2億元，占整體營收比重34%。

貿易方面，12月營收為新台幣17.9億元，受惠於北美客戶拉貨暢旺，本月份貿易營收較去年同期成長25.9%。隨著歐美客戶庫存去化的調整到一定程度，以及既有客戶的拉貨動能已逐漸明朗，貿易事業去年累計營收為197億元，較去年同期成長4.4%，單月及累計營收雙雙成長，顯示貿易成長動能仍呈現穩中透強。

零售方面，12月營收為新臺幣12.2億元，受惠於農曆新年前夕，居家產品採購需求持續升溫，本月營收較去年同期增加4.8%。以零售事業營收結構來說，特力屋12月份營收為新台幣7.8億元，占零售事業營收比重64%；和樂家居12月份營收為新台幣3億元，占零售事業營收比重24%。

特力指出，儘管本月營收在春節紅利的的帶動下較去年有所成長，然而臺灣零售事業目前仍面臨大環境挑戰，特力零售事業依舊戰戰兢兢，除了適度調整自身產品品類結構因應外，亦持續優化修繕服務，積極搶攻修繕市場、投資發展各通路品牌以及強化客戶體驗，提供更多樣的選擇給消費者。

特力表示，回顧2024年，在這一年國際發生的重大事件對全球政經格局產生了動盪與變革，從地緣政治局勢至美國總統的激烈角逐，讓各國在波動的局勢中尋找新的平衡，全球貿易供應鏈和台灣的零售居家產業均受到外在環境的挑戰下，特力集團去年全年度合併營收為新台幣367.69億元，整體營收較去年增加3.6%，展現了特力集團整體穩健的營運實力。

展望2025年，特力集團表示，儘管國際局勢仍詭譎多變，將深耕既有客戶、開發新客戶、強化產品專業及差異性，並期許提供更多優質產品與服務。

新台幣 營收 特力集團

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