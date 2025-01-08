特力營收／12月35.5億元創30個月新高 貿易、零售雙引擎

特力（2908）8日公布12月合併營收35.5億元，年增13.9 %，一舉創30個月新高，全年營收367.7億元，年增3.7 %。特力表示，儘管2025年國際局勢仍詭譎多變，在貿易事業方面，將加速擴大布局東南亞國家，優化全球採購資源配置。同時積極爭取歐洲新客戶。在零售事業方面，則將積極發展社區店，擴大市場佔有率，並貼近客戶生活圈。

特力表示，回顧2024年，國際發生的重大事件對全球政經格局產生動盪與變革，從地緣政治局勢至美國總統的激烈角逐，讓各國在波動的局勢中尋找新的平衡，全球貿易供應鏈和台灣的零售居家產業均受到外在環境挑戰，但仍繳出成長佳績。截至2024年底，特力旗下共有63家特力屋，涵蓋28大店、35社區店，同時有28家HOLA和樂家居、16家hoi好好生活，品牌代理維持Frette、WEDGWOOD。

貿易事業體12月營收為17.9億元，受惠於北美客戶拉貨暢旺，較去年同期成長25.9%。特力表示，隨著歐美客戶庫存去化的調整到一定程度，以及既有客戶的拉貨動能已逐漸明朗，貿易事業去年累計營收為197億元，年成長4.4%，顯示貿易成長動能仍呈現穩中透強。

零售事業體12月營收為12.2億元，受惠於農曆新年前夕，居家產品採購需求持續升溫，年增4.8 %。以零售事業營收結構來說，特力屋12月營收為7.8億元，占零售事業營收比重64%；和樂家居12月營收為3億元，占零售事業營收比重24%。

儘管去年12月營收在春節紅利的的帶動下較去年有所成長，然而特力表示，臺灣零售事業目前仍面臨大環境挑戰，除了適度調整自身產品品類結構因應外，亦持續優化修繕服務，積極搶攻修繕市場、投資發展各通路品牌以及強化客戶體驗。