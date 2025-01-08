中信金（2891）、玉山金（2884）、富邦金（2881）...2025金融股要存誰？10年累積漲幅它第一名！

【文．玩股華安】

在目前低利率環境中，將資金放在銀行定存或債券市場中，往往難以滿足長期投資的增值需求。然而，從近十年的數據來看，金融股不僅提供穩定的現金流，還能實現資本的持續增值，成為許多追求穩健收益投資人的首選。

而市場最熱門的金融定存股，為中信金、玉山金、合庫金、富邦金、永豐金討論度最高。

根據圖表K線還原權息後顯示的2015至2024年數據，以下幾檔金融股統計出這幾檔熱門定存股的近十年與五年漲幅：

1、中信金（2891）：十年累計漲幅高達356.69%，平均年化報酬率13.56%，不僅穩定且增值潛力強。 2、永豐金（2890）：累計漲幅352.68%，年化報酬率13.43%。 3、富邦金（2881）：累計漲幅352.10%，年化報酬率13.41%，是長期股利與資本增值的雙重保障。

相比之下，低風險債券的年化報酬率通常僅在2%~5%，近十年金融股的長期回報率高出數倍，展現出更強的投資吸引力。

近年金融股優於定存與債券的原因

1、穩定現金流：金融股通常每年穩定配息，對應的殖利率遠高於銀行定存，適合穩健型投資者。 2、長期增值性：從十年來的數據顯示，金融股不僅能抵抗通膨，還能提供資本增值，填補債券投資的劣勢。 3、抗通膨能力：債券收益雖穩定，但面對通膨侵蝕購買力時略顯乏力，而金融股因配息成長及股價增值，能提供更有效的通膨對沖。

網路上許多定存股分析往往僅聚焦於殖利率，但事實上，殖利率並不等於金融族群的年化報酬率。

金融股除了穩定的股利配發外，其股價漲幅也是年化報酬的重要來源。

若以還原權息後的漲幅計算，近十年金融股已穩定為投資人提供年化報酬率超過10%，展現出極佳的穩定性與增值潛力。

然而，值得注意的是，目前市場指數位階偏高，短期進場可能面臨較高的波動風險。

因此，投資人在此時考慮金融股時，應採取分批佈局、長期持有的策略，以降低風險並逐步累積收益。

金融股作為資產配置中的穩定核心，不僅能在低利率時代提供高於銀行定存與債券的回報，還能有效對抗通膨，成為長期投資不可或缺的一部分。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：熱門金融定存股！近十年誰漲幅最多？中信金、玉山金、富邦金、合庫金、永豐金！