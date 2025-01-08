裕融攻漲停...中租-KY、和潤反彈！套房出租了？專家：短線吃香但中國市場仍需警慎

【文．玩股華安】

＊原文時間為1月2日。

2025第一個交易日台股雖大跌逾200點，但租賃薯條三兄弟（中租-KY、裕融、和潤）卻展現強勁抗跌能力。

其中，裕融（9941）漲停鎖死，股價直奔114元，帶動中租-KY（5871）反彈逾6%，和潤（6592）漲幅達4%，讓許多套牢股民重燃希望。

裕融

裕融積極調整業務結構，在中古車放款與消費金融端採取更為謹慎的策略，同時專注於企金放款的穩健成長。

而今年裕融延滯率逐步改善，認列信用資產損失的壓力降低之下，帶動股價跌深後強彈。裕融自2023年以來加強資產品質管控，呆帳損失逐季下降，去年前三季EPS達7.4元。

在籌碼面上，裕融因被剃除ETF，導致投信連續多日賣超，而外資卻連續多日出現你丟我撿的情況。

技術型態上看，裕融跌回到疫情前的位階，使低接買盤進場卡位，日K線可以發現，裕融自從12月17日以後，就開始天天出現大量買盤進場吃貨，在經歷了兩周的低檔吃貨後，也帶動了裕融今日漲停。

但短期來看，裕融季線向下，仍有實質壓力，長期仍以震盪盤整為主。

中租-KY

中租-KY主力業務為設備租賃、應收帳款管理及消費分期業務，其「Zingala銀角零卡」品牌成功吸引百萬會員。

然而，由於BNPL（先買後付）去年五月就被金管會約談喝咖啡，要求其調整改進，導致去年外資大幅賣超，也導致過去把中租-KY作為安全定存股的投資人，叫苦連天。

然而，與其他人不同的是中租在中國營收比重達30%，較容易受到中國經濟衰退影響。

而從中租-KY的財報中可以發現呆帳率上仍在緩慢上升中，第三季已達17.93%，建議投資人等到呆帳率開始有好轉跡象後，再進場布局。

用信用卡循環信用餘額預測，呆帳風險可能還沒完！

國內信用卡循環信用餘額近幾個月持續攀升，顯示越來越多人選擇僅繳最低還款額而無法全額清償。

這一現象可能預告信貸市場的呆帳提列風險尚未結束，並反映出低收入族群對高利息借貸的依賴程度正不斷加深。

貧富差距的擴大導致低收入族群無法透過其他低成本的融資管道（如銀行貸款或資產抵押）取得資金，往往被迫選擇信用卡循環貸款。

然而，信用卡循環利率一般高達15%-20%，這不僅使經濟負擔進一步加重，還讓低收入家庭陷入「債務陷阱」。

對於經濟能力有限的家庭，信用卡儼然成為短期融資的主要工具，但其高額利息和長期財務壓力的雙重打擊，可能引發更深層的財務問題，成為高風險借款群體。

投資人需特別留意，信用卡循環餘額的持續攀升或將對金融機構的呆帳提列產生更大壓力，信貸市場的風險可能尚未完全顯現。

投資人需留意此數據能否在今年開始逐步下降，否則這波呆帳風暴仍有延續的可能性。

裕融、中租-KY 和和潤近期股價強勢反彈，主要受短期跌深後買盤進場卡位所帶動。

然而，這三家公司今年多次受到金管會的關注，對未來業務的發展形成一定壓力，也使其再現疫情期間大幅上漲的可能性大幅降低。

近年來，貸款業務在寬鬆政策下迅速成長，使借貸變得相對容易，尤其在疫情期間，相關規定進一步放寬。

我將疫情期間視為高風險貸款的集中爆發期，而多數民間信貸和車貸的還款期限通常介於1.5至3年之間。

若以三年為基準推算，並考量借款人通常會在還款過半後選擇繼續清償債務的行為模式，可以解釋為什麼裕融在2023年第四季迎來呆帳率高峰。

然而，隨著這波高風險貸款逐步被消化，裕融可能已逐漸脫離疫情帶來的貸款風險。

值得注意的是，在貸款條件依舊寬鬆的環境下，市場仍可能出現因AI元年或虛擬貨幣熱潮等因素，進行融資投資的現象，這為未來帶來了潛在的不確定性。

相比之下，中租-KY仍受中國經濟持續下滑的影響，其業務承受了更大的壓力。中國市場的疲軟使其表現充滿挑戰，也為整體租賃產業蒙上陰影。

因此，投資人在評估相關標的時，需謹慎考量，避免忽視潛在風險。

對於長期投資者而言，雖然租賃股具備良好的獲利能力和相對低本益比的優勢，但在高利率環境下，其吸引力有所下降，不建議將其視為存股的選擇。相較於穩健的股息收益，租賃股的波動性更適合擁有高風險承受能力的投資者進行短線操作。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：租賃薯條三兄弟強彈，裕融攻上漲停板，為什麼？中租-KY、裕融可以進場了嗎？