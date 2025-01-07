威宏營收／柬埔寨新廠正式啟用 2025年營運成長動能強勁

運動裝備及精品包袋製造商威宏-KY（8442）7日公布2024年全年合併營收83.44億元、年增5.0%，為歷史次高；威宏表示，威保柬埔寨新廠已完工投產，預計上半年放量，將為今年營運挹注強勁成長動能。

威宏2024年12月合併營收為5.91億元，月減19.0%、年減7.2%，主要受到年終供應鏈控制庫存，以及新產品供應鏈尚不穩定，造成部分產品出貨時程遞延所致。

威宏深化布局東南亞多年，柬埔寨為近年重點發展區域，旗下子公司威保柬埔寨廠剛於上月試產，主要生產運動手套護具等周邊配件，初步規劃可承載近50條產線，預計上半年由Nike完成驗廠後放量生產，將進一步提升集團營運規模。

威宏表示，隨著運動產業景氣循環已落底，運動品牌大廠陸續回補庫存，加上2026年美加墨世界盃外圍賽等國際體育盛事舉辦在即，有助進一步刺激運動消費商機，樂觀今年運動包袋及護具配件等訂單明顯增溫，帶動整體營收保持穩健。

另受美國總統當選人川普提高關稅計畫影響，國際知名大廠客戶正加速轉移訂單至東南亞，威宏可享的轉單效益更加明顯，其中越南德御擁有成熟的包袋製程，目前上半年訂單已呈現滿載。

不僅如此，歐洲法系女包客戶亦提出今年轉移生產基地的需求，考量地緣政治等因素，下半年將擴大越南生產基地布局計畫，集團正積極規劃承租新廠房並持續招募人力，以滿足龐大的訂單需求。

威宏對2025年營運走勢較去年更為樂觀，即便終端消費景氣仍較為謹慎，但美國聯準會降息及中國政府推出一系列刺激經濟政策，均有助消費者支出維持增長態勢，目前輕奢、運動兩大事業群在手訂單均維持暢旺。

另一方面，據國際航空運輸協會(IATA)預估，2025年全球各地區旅遊人數將達52億人次，較2024年成長6.7%，其中亞太地區為旅遊人數成長最快的地區。

展望春節等旅遊黃金檔期將至，在全球跨國旅遊活動熱度不減情況下，免稅店鋪貨動能轉趨積極，行李箱、精品包袋等購置需求保持成長，威宏也積極與國際高品質商旅箱包品牌客戶共同開發一系列新品，提升品牌附加價值及鞏固主要供應商地位。

威宏強調，將持續導入精實生產管理，並視訂單狀況適當調整各廠區產能配置，而為進一步擴建廠區增加產線、充實營運資金及償還銀行借貸，集團今年不排除啟動募資計畫，以利優化集團成本結構，創造更高獲利表現。