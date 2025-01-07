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華新營收／2024年全年1791億元 年減5.74%

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

華新（1605）7日公告，2024年12月營收136.58億元，年減0.93%；2024年全年營收1,791.96億元，年減5.74%。

華新先前指出，去年事業群中，以電線電纜事業表現最穩定，主要是受惠台電強韌電網計畫、科技業建廠等，讓線纜需求持續熱絡，預期第4季需求強勁，整體維持穩定獲利。

不銹鋼事業方面，華新先前指出，歐美去年第3季受假期影響，預期第4季逐步復甦；台灣第4季預期表現將與第3季持平，惟大陸不銹鋼市場終端需求仍顯疲弱。

此外，華新計劃在印尼建設不銹鋼盤元廠，預估年產量達30萬噸，將有效提升成本競爭力，未來將以東南亞及南亞為主要市場，該廠預計於2026年第2季完成建設，並於2027年上半年正式量產。

資源事業方面，印尼採礦配額逐步釋出，鎳礦高升水盼見平緩，惟對成本影響恐遞延至去年第4季，當地新政局甫成立，市場供需仍待整合，預計今年第1季可望改善。

不銹鋼 東南亞

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