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科妍2024年營收跳增23% 創新高

經濟日報／ 記者嚴雅芳謝柏宏／台北報導

科妍（1786）昨（7）日公告12月營收9,310萬元，年增14.7%，創歷史單月新高紀錄；第4季營收2.55億元，季增14.85%、年增25.56%，也登上單季新高峰；全年營收8.83億元，年增23.89%，亦締造歷年新猷。展望2025年，公司表示，在新產品、新市場帶動下，營運展望正向，全年業績有望呈雙位數成長。

科妍總經理韓台賢表示，科妍產品線趨於完整、國際化布局有成，繼日前取得巴西的一針劑型透明質酸「HYAJOINT Plus」關節腔注射劑的銷售許可證後，刺激膠原蛋白增生的第一支國產PLA（俗稱童顏針，可麗媞）、第一支國產PCL（俗稱少女針、喬凡霓絲）等新產品，也將正式在台灣上市，再加上中南美洲、歐洲等新市場、新客戶將加入全球銷售版圖下，對全年營運展望維持正向的態度。

科妍今年成長動能來自三大方向，第一，防沾黏產品在2024年下半年至2025年上半年將陸續取得海外市場許可，並展開銷售，科妍產品主打三大優勢，包括生物相容性高、操作方便迅速、黏附性高，推向海外市場具備競爭力。第二，科妍瞄準老年照護需求，關節腔注射劑在歐洲、中東與東南亞的市場布局穩步推進；第三，新產品「可麗媞」的自體膠原蛋白增生劑，在台灣市場的成功銷售基礎上，加速海外市場取證進度，可望持續挹注營收成長。

即便科妍亦面臨中國市場復甦進程仍不明朗的壓力，以及部分歐洲市場因地緣政治風險存在不確定性，但隨著防沾黏產品與「可麗媞」產品銷售提升，以及科妍加快國際化腳步，婦產科剖腹產與外科手術玻達癒防沾黏產品預計在今年第1季起將攻南美洲市場，皆提供營運成長動能。

營收

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