雷虎營收／去年全年12.41億元、年增25.9% 創14年來高點

無人機大廠雷虎科技（8033）7日公布2024年12月合併營收1.31億元，月增50.0%、年增49.9%；累計全年合併營收12.41億元、年增25.9%，為2010年以來高點。

雷虎科技因公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，公布自結2024年11月稅前盈餘0.1億元，淨利900萬元、年增800%，每股稅後純益0.06元，加上10月每股純益0.05元，累計前11月每股稅後純益已達0.4元，去年全年可望由虧轉盈。

經濟部去年9月宣布成立「台灣卓越無人機海外商機聯盟」，推動無人機產業的全球化發展，漢翔董事長胡開宏擔任聯盟主席，攜手雷虎科技、神耀科技、亞洲航空、中光電智能機器人、經緯航太、長榮航太、佳世達集團等企業籌組無人機國家隊。

雷虎科技表示，公司已成功整合台灣無人機供應鏈，生產完全台灣製造（MIT）的無人機及零組件，這項成果不僅可望提供國軍強化不對稱作戰能力，也為歐美盟邦提供可靠的國際技術支援。

雷虎科技去年在美國陸軍協會AUSA軍工展展出多款MIT無人機。其中，提供給歐美盟邦、自研自製的一次性自殺性無人載具，具備精確打擊能力，有效滲透敵方防禦，並進行致命一擊，百分之百台灣製造，展現台灣無人機民主供應鏈關鍵地位。

嘉義縣長翁章梁陪同行政院新聞處，帶領國內外媒體參訪位於嘉義的亞洲無人機AI創新應用研發中心，實地了解進駐中心無人機國家隊的最新科技成果。雷虎科技的自殺式FPV無人機，也成為唯一實際飛行展演的無人機。